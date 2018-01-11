تجدد الاحتجاجات وأعمال العنف في تونس علي غلاء المعيشة

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت، مساء الاثنين، وتحولت إلي أعمال شغب، في عدد المدن التونسية، بسبب رفع الحكومة أسعار بعض المواد الاستهلاكية والوقود، وفرض ضرائب جديدة لخفض عجز الميزانية، تقتضيه إملاءات المقرضين الدوليين.

وقد خلفت هذه الاحتجاجات مقتل شخص في مدينة 'طبربة' (35 كيلومترا غرب مدينة تونس العاصمة)، قبل أن تتجدد الاحتجاجات الاربعاء.

وشرحت جثة الشخص البالغ من العمر 45 عاما لتحديد أسباب وفاته. ونفت وزارة الداخلية أن يكون الشخص قد قتل بأيدي الشرطة، مؤكدة عدم وجود أي آثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها العميد 'خليفة الشيباني' إن الرجل كان يعاني من مشاكل 'ضيق تنفس'.

وفي صباح امس الثلاثاء، نظم نشطاء سياسيون مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة أكبر شوارع وسط العاصمة تونس وأشهرها، للمطالبة بإسقاط قانون المالية لسنة 2018، بسبب ما تضمنه من ارتفاع للأسعار'.

ونظم الاتحاد العام لطلبة تونس ونشطاء حملة 'ماذا ننتظر' وحملة 'لن أسامح' وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحولت بعد ذلك إلي مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة في اتجاه وزارة الداخلية.

وانضم إلي هذه الوقفة الاحتجاجية نواب من البرلمان من 'الجبهة الشعبية'، ودعوا إلي 'سحب قانون المالية واستبداله بقانون يراعي القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة'.

ودعت 'الجبهة الشعبية' (ائتلاف سياسي يضم 11 حزبا وتجمعا يساريا وقوميا)، اول امس الثلاثاء، إلي مواصلة الاحتجاجات إلي أن تلغي الحكومة قانون المالية، واصفا إياه بـ 'الجائر'، متهما الحكومة باستهداف الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل غير عادل'.

وقال 'حمة الهمامي' زعيم 'الجبهة الشعبية' ، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: 'لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخري لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقي في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتي نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم'.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر تنظيم نقابي في تونس) نور الدين الطبوبي قوله، إنه 'حث الحكومة علي زيادة استثنائية عاجلة للحد الأدني للأجور، ومساعدات الأسر الفقيرة في غضون أسبوع'.

وافادت انباء أن تعزيزات أمنية كبيرة جندت في المدينة تونس ومناطق أخري من البلاد، تحسبا لأية انزلاقات.

وقال مراسل يومية 'الخبر' الجزائرية من تونس 'عثمان لحياني'، في تصريح لمراسل إرنا بالجزائر، إن 'الاحتجاجات مازالت إلي حد الآن في مدينة 'طبربة' غرب العاصمة تونس، لكنها لا يعتقد أنها ستذهب أبعد'.

كما أكد عثمان لحياني أن 'الاشتباكات اندلعت بين المتظاهرين ورجال الأمن في 'حي التضامن' و'حي الانطلاقة،'، وهما حيان شعبيان غربي مدينة تونس'، مشيرا إلي أن هناك 'أعمال كسر وتخريب للمحلات وبعض البنوك'، مضيفا أن 'المتظاهرين رشقوا الشرطة والعساكر بالحجارة، فردوا عليهم بالقنابل المسيلة للدموع'.

ودعا رئيس الوزراء التونسي 'يوسف الشاهد' المتظاهرين إلي التظاهر بسلم ودون تخريب، وقال في تصريح لإذاعة 'موزاييك. أف. أم' (إذاعة خاصة): 'البارحة ليلا لم نر احتجاجات، بل رأينا أناسا يكسرون ويسرقون ويعتدون علي التونسيين'.

وأضاف الشاهد أنه 'في الديموقراطية ليست هناك احتجاجات بالليل، حق التظاهر مضمون في الدستور، والحكومة مستعدة للاستماع، لكن أي شخص يجب أن يتظاهر بطريقة سلمية'

وشدد يوسف الشاهد أن الحكومة ستطبق القانون علي المخربين وعلي من يقومون بتحريضهم، وبالمقابل فإن الدولة تحمي المتظاهرين السلميين.

ويرأس يوسف الشاهد إئتلافا حكوميا مكونا من حزبي 'نداء تونس' و'النهضة' (حزب إسلامي)، وهو يواجه ضغوطا من أحزاب معارضة وتنظيمات نقابية.

وعرفت تونس 6 حكومات، منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 2011، إلا أنها لم تستطع تقويم الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يزداد تدهورا بفعل شح الموارد المالية التي تعد السياحة أحد مصادرها الأساسية، إلا أن الوضع الأمني الذي تردي بفعل عمليات إرهابية أثر فيها كثيرا.

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