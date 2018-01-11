وزیر العمل الایرانی مسؤولا عن متابعة وضعیة السفینة الایرانیة فی المیاه الصینیة

طهران / 10 كانون الثانی / ینایر / ارنا – كلّف وزیر التعاون والعمل والرفاه الاجتماعی 'علی ربیعی'، وفقا لمرسوم صادر عن رئاسة الجمهوریة، مسؤولیة رئاسة اللجنة المعنیة بمتابعة وضعیة ناقلة النفط الایرانیة المحروقة والبحارة الذین كانوا علي متنها.

وجاء فی نص المرسوم الرئاسی بهذا الخصوص، ان المطلوب عقد اجتماعات 'اللجنة' بحضور ممثلین عن وزارات الخارجیة، والنفط، والطرق وبناء المدن، وتقدیم التقاریر بصورة عاجلة بشان التحقیقات الجاریة حول ناقلة النفط الایرانیة التی تعرضت لحادث الحریق فی المیاه الصینیة.
وكانت وزارة النقل الصینیة قد اعلنت فی بیان، الأحد الماضی، أن ناقلة النفط الایرانیة 'سانتشی'، تصادمت مساء السبت 6 ینایر الحالی بسفینة النقل 'سی إف كریستال' الصینیة علی بعد نحو 160 میلا بحریا قبالة الساحل القریب من شنغهای. ویتألف طاقم الناقلة من 32 شخصا، وكانت فی طریقها من إیران إلی كوریا الجنوبیة حاملة 136 ألف طن من المكثفات الغازیة.
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وزیر العمل الایرانی مسؤولا عن متابعة وضعیة السفینة الایرانیة فی المیاه الصینیة

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