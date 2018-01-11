شاعرة تونسية: الأدب والشعر يمهدان الأرضية لتقارب البلدان الإسلامية

آبادان/10 كانون الثاني/يناير/إرنا- قالت الشاعرة التونسية 'فوزية العكرمي'، ان الأدب والشعر يمهدان الأرضية لتقارب البلدان الإسلامية والعربية.

وأضافت العكرمي اليوم الأربعاء في تصريح لمراسل إرنا علي هامش انطلاق المهرجان الدولي السابع للشعر الحر العربي في آبادان (جنوب غرب)، مما لا شك فيه، ان الشعر وعلي رأسه القصيدة البيضاء من شأنه أن يفتح نافذة جديدة أمام تطوير العلاقات بين الشعبين التونسي والإيراني.
وتابعت، ان إقامة أحداث أدبية مشتركة كهذا المهرجان من شأنه ان يكون أنموذجا وتمهيدا للأرضية الملائمة لتعرف شعوب البلدان الإسلامية خاصة البلدان الافريقية علي الحضارة والأدب الإيراني الزاخر.
وأضافت هذه الشاعرة التونسية، ان إقامة مهرجان 'القصيدة البيضاء' في نسخته السابعة تحت عنوان السلام والصداقة في إيران، تبعث رسالة صداقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الي البلدان العربية والإسلامية.
واستمرت في السياق ذاته، ان الشعر من شأنه أن يؤدي الي توعية الشعوب أمام كافة أولئك الذين يهدفون الي إفتعال الفتن بين المسلمين وسوقهم نحو منحدر الضلال الحالك والتشتت كما انه يهدف الي تعزيز الوحدة والتقارب بين كافة أتباع هذا الدين السماوي.
يذكر، ان المهرجان الدولي للشعر الحر العربي عقد في نسخته السابعة بمدينة آبادان بمشاركة 35 شاعرا من البلدان الإسلامية ويستمر لثلاثة أيام.
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فرهنگي

شاعرة تونسية

القصيدة العربية البيضاء

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شاعرة تونسية: الأدب والشعر يمهدان الأرضية لتقارب البلدان الإسلامية

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