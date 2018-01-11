زلزال بقوة 4.7 درجات علي مقياس ريختر يضرب مدينة كوزران بمحافظة كرمانشاه

المحافظات / 10 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات علي مقياس ريختر مدينة كوزران بمحافظة كرمانشاه ( غربي ايران ) في الساعة ال 19 و26 دقيقة و27 ثانية من مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد تقرير لمركز رصد الزلازل إن الزلزال الذي ضرب اليوم مدينة كوزران كان علي عمق 10 كيلومترات في باطن الارض وقد شعرت به بعض المحافظات المجاورة منها محافظة كردستان.
ولم تصل حتي الآن تقارير عن الأضرار المحتملة جراء هذا الزلزال.
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زلزال بقوة 4.7 درجات علي مقياس ريختر يضرب مدينة كوزران بمحافظة كرمانشاه

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