مسؤول امريكي سابق : النقاش حول الاتفاق النووي دائر في الداخل الامريكي

نيويورك / 10 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال المستشار السابق لدي وزارة الخارجية الامريكية، سفير امركيا السابق في بيرو 'دنيس جيت' ان النقاش حول الاتفاق النووي متواصل داخل الولايات المتحدة وهناك مبالغ طائلة تصرف بهدف تكثيف الضغوط والحظر ضد ايران.

وفي حوار خاص مع مراسل 'ارنا' من نيويورك اليوم الاربعاء، انتقد جيت محاولات المسؤولين الامريكان في شؤون ايران الداخلية؛ واصفا اجتماع مجلس الامن الدولي حول الاحداث الاخيرة في ايران بانه مسرحية استعراضية قامت بها 'نيكي هيلي' وكانت علي علم بانه لايمكن التعويل كثيرا علي هذه المحاولة.
وفي معرض تعليقه علي قرار ترامب المرتقب الجمعة القادم حول الاتفاق النووي، توقع المستشار السابق لدي الخارجية الامريكية بان ترامب يسعي للعثور علي حلّ يعفيه عن اتخاذ قرار عنيف ازاء الاتفاق النووي بما في ذلك اعادة الحظر النووي علي ايران.
واشار المسؤول الامريكي السابق الي كتابه الصادر حديثا بعنوان 'الاتفاق النووي الايراني.. القنابل، التكنوقراط، اصحاب المليارات'؛ مبينا انه تطرق في هذا الكتاب الي 'اسباب اهتمام اصحاب المليارات في امريكا بالاتفاق النووي'.
وتابع : ان هؤلاء الاثرياء يعارضون الاتفاق النووي لكونهم يعتبرونه خطرا كبيرا يتهدد 'اسرائيل'.
وتابع قائلا : لقد اشرت في كتابي بان عددا من مؤسسات غير الحكومية في امريكا والتي تحمل افكارا مناهضة للاسلام تسعي الي نشر الكراهية فيما يخص الاتفاق النووي.
وانتقد المستشار السابق في وزارة الخارجية الامريكية مواقف بلاده التدخلية من ايران؛ مؤكدا انها لا تخلو عن تداعيات دبلوماسية وستزيد الفجوة بين امريكا و'دورها السيادي في العالم'.
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مسؤول امريكي سابق : النقاش حول الاتفاق النووي دائر في الداخل الامريكي

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