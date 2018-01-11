تقرير المجلس الأعلي للأمن القومي حول الدور الخارجي في الإضطرابات دقيق وموثق

وفي تصريح له اليوم الأربعاء اعتبر حجة الإسلام مصباحي إن تقرير المجلس الأعلي للأمن القومي يتضمن نقاطا مهمة جداً تكشف عن التعاون بين وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) مع الموساد الإسرائيلي والنظام السعودي وزمرة المنافقين والملكيين وإنهم عقدوا إجتماعات في اربيل بكردستان العراق وفي هرات بأفغانستان لهذا الغرض.

وقال إن الإضطرابات بدأت عندما طالب المودعون في المؤسسات المالية بمستحقاتهم بعد المشاكل الإقتصادية التي عانوا منها.

وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل تصورتا أن بإمكانهما من خلال الدعم المالي السعودي وبواسطة زمرة المنافقين والملكيين ركوب موجة المطالب الجماهيرية وأن يحدث تغيير في النظام .

وأكد إن وعي الشعب شكل العامل الأساس في فشل هذا المشروع وقال إن الشعب العزيز أكد مبكراً بأن هذه الإضطرابات جاءت بتحريك من الخارج والعملاء ومن هنا فقد فصل نفسه عن هذه الحركة المعادية للثورة.

انتهي ** ا ح** 1837

