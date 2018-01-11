ممثل طهران في مجلس الشوري الإسلامي: قوي الأمن الداخلي تحلت بضبط النفس في الإضطرابات الأخيرة

بندر عباس / 10 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – أكد النائب عن مدينة طهران في مجلس الشوري الإسلامي محمود صادقي إن قوي الأمن الداخلي تحلت بضبط النفس في مواجهة الإضطرابات الأخيرة مشيراً إلي أن تعامل عناصر الأمن كان جيداً بصفة عامة.

وفي تصريح لإرنا اليوم الأربعاء قال صادقي: إن الاصابات التي تعرضت لها عناصر الأمن الداخلي تشير إلي مستوي ضبط النفس الذي تحلت به.
وشدد علي ضرورة إخضاع قوي الأمن الداخلي إلي مزيد من التدريب بهدف إيصال الأضرار إلي أدني مستوي ممكن.
وبشأن الحديث عن عدد المعتقلين أو ضحايا الإضطرابات الأخيرة قال صادقي إن التوصل إلي المعلومات حول هذا الموضوع أمر صعب وبحاجة إلي تجميع المعلومات في هذا المجال.
ولفت إلي إنه وفي حال قدمت القوات الأمنية معلومات كاملة ودقيقة بهذا الخصوص إلي المجلس الأعلي للأمن القومي فإن المجلس سيقوم بإعلانها فوراً.
يذكر إن بعض المودعين في المؤسسات المالية والمحتجين علي الظروف المعيشية أطلقوا احتجاجات في 30 ديسمبر الماضي في بعض المدن الإيرانية إلا إن عناصر عميلة للخارج تدخلت في الإحتجاجات وقامت بتخريب الأموال العامة ورفعت شعارات هدامة.
وفي تلك الفترة قامت عناصر معادية وعبر شبكات التواصل الإجتماعي بالدعوة إلي التظاهر بشكل غير قانوني في مختلف أنحاء البلاد إلا أن هذه الدعوة فشلت ومنذ ذلك الوقت خرجت تظاهرات شعبية عفوية في أنحاء البلاد نددت بهذه الإضطرابات ودعت إلي الإتحاد والتضامن.
انتهي ** ا ح** 1837



برچسب ها

سياسي

إيران

الإضطرابات

طهران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ممثل طهران في مجلس الشوري الإسلامي: قوي الأمن الداخلي تحلت بضبط النفس في الإضطرابات الأخيرة

معظم المشاهدات

الاتحاد الاوروبي يؤكد استمرار دعمه للاتفاق النووي

الاتحاد الاوروبي يؤكد استمرار دعمه للاتفاق النووي

مستعدون لاسوأ الاحتمالات في الاتفاق النووي وردّنا سيذهل الاميركيين

تخت روانجي:

مستعدون لاسوأ الاحتمالات في الاتفاق النووي وردّنا سيذهل الاميركيين

وثائق دامغة تثبت ضلوع اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما في احداث الشغب الاخيرة في ايران

مسؤول برلماني:

وثائق دامغة تثبت ضلوع اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما في احداث الشغب الاخيرة في ايران

ظريف يزور موسكو اليوم وبروكسل غدا

ظريف يزور موسكو اليوم وبروكسل غدا

وزارة الامن: إلقاء القبض علي المزيد من العناصر الإرهابية والمعادية للثورة

في بيان لها؛

وزارة الامن: إلقاء القبض علي المزيد من العناصر الإرهابية والمعادية للثورة

أحدث الأخبار

ظريف: علي اميركا تصحيح سياستها تجاه الاتفاق النووي المجمع عليه عالميا

ظريف: علي اميركا تصحيح سياستها تجاه الاتفاق النووي المجمع عليه عالميا

لافروف: ايران التزمت تماما بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي

لافروف: ايران التزمت تماما بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي

ظريف: استمرار التزام ايران بالاتفاق النووي رهن بالتزام اميركا الكامل به

ظريف: استمرار التزام ايران بالاتفاق النووي رهن بالتزام اميركا الكامل به

احتجاجات وإضرابات في قطاعات الصحة والتعليم والجامعات بالجزائر

احتجاجات وإضرابات في قطاعات الصحة والتعليم والجامعات بالجزائر

تجدد الاحتجاجات وأعمال العنف في تونس علي غلاء المعيشة

المعارضة تتوعد بإسقاط قانون المالية لسنة 2018

تجدد الاحتجاجات وأعمال العنف في تونس علي غلاء المعيشة

موضوعات مرتبط