الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة يشيد بالدور الإيراني البناء في تعزيز الإستقرار والأمن الإقليميين

طهران/ 10 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – أشاد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة موغنس ليكيتوفت بالدور البناء الذي تقوم به إيران علي صعيد تعزيز الأمن والإستقرار الإقليميين .

وفي لقاء مع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء أعتبر ليكيتوفت إن تعزيز الإستقرار والأمن المستديم في المنطقة يتطلب دعماً من جميع اللاعبين الأساسيين في المنطقة.
وأضاف قائلاً: إن من المهم علي دول المنطقة أن تختار الحل السياسي علي الحل العسكري.
من جانبه أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي حسين أمير عبد اللهيان علي ضرورة المساعدة علي حل الأزمات الإقليمية وتعزيز الإستقرار المستديم في المنطقة وقال: إن منطقة غرب آسيا بحاجة إلي تعزيز الأمن والإستقرار مشيراً إلي أن جذور إنعدام الإستقرار تعود إلي خارج المنطقة.
وشدد علي أن الإستقرار والأمن المستديم بحاجة إلي تعزيز الثقة بين دول المنطقة مشيراً إلي أن بعض دول المنطقة وبدلاً من التعاون الأمني تدق طبول الحرب باستمرار.
وأشار إلي أن الولايات المتحدة والسعودية ترفعان دوماً شعار مكافحة الإرهاب وشكلتا تحالفاً استعراضياً لمواجهته إلا أن إيران قامت بدور فاعل في مكافحة الإرهاب الإقليمي.
وأعرب امير عبد اللهيان عن سعادته بمواصلة المحادثات السياسية حول سوريا في آستانة وسوتشي وقال إن وجود إرادة المواجهة الحقيقية مع الإرهاب والتطرف والتعاون العالمي والإقليمي سوف يعزز الإستقرار والأمن.
وندد بالسياسات الأمريكية والصهيونية في دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة قائلاً: إن ما يدعو للأسف إن السياسة الأمريكية قائمة علي أشعال الأزمات في المنطقة وتقوية الكيان الصهيوني.
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الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة يشيد بالدور الإيراني البناء في تعزيز الإستقرار والأمن الإقليميين

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