رئيس المنظمة الدولية للسلام: امريكا تقدم الدعم لأعداء ايران و تحيك المؤامرات ضدها

وعلي هامش مؤتمر وسائل الاعلام من 24 دولة، والذي عقد في كراتشي الباكستانية، اضاف عابد اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا، ان الظروف الراهنة في المنطقة الي جانب تصعيد الضغوط الامريكية يجعلان تعزيز الوحدة بين كل من ايران وباكستان و افغانستان و تركيا امرا ضروريا لمواجهة هذه الضغوطات.

وفيما وصف ايران وباكستان بانهما دولتان جارتان و مسلمتان، اكد علي ضرورة توثيق التعاون الاقليمي بينهما في شتي المجالات خدمة لمصالح الشعبين الايراني و الباكستاني و كذلك المنطقة بأسرها.

وتابع بالقول ان الغاء تاشيرات السفر لرجال الاعمال وتبادل الزمالات الدراسية وتسهيل اصدار التاشيرات السياحية و التعرف علي فرص العمل المتوفرة لدي البلدين الي جانب توطيد العلاقات الثقافية تسهم جميعها في تمتين العلاقات بين ايران و باكستان.

وفي جانب اخر من تصريحاته اضاف عابد إن ترامب يعاني من ضيق الافق السياسي واضافة الي ذلك ان مستشاريه يقدمون له استشارات سيئة في مجال السياسة الخارجية.

واضاف ان ايدي ترامب ملطخة بدماء الابرياء في مختلف نقاط العالم، وان قراره بنقل السفارة الامريكية الي القدس كعاصمة للكيان الصهيوني، يجسد تدخله السافر في الشؤون الداخلية لباقي دول العام و انتهاك حقوق الانسان و يكشف ان سياسة الرئيس الامريكي تعتمد علي استفزاز دول العالم.

يذكر ان مدينة كراتشي استضافت في الرابع من شهر كانون الثاني/يناير الجاري مؤتمر وسائل الاعلام لاربعة و عشرين دولة لمدة خمسة ايام.

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