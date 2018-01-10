خلال الاشهر الـ8 الماضية:

صادرات القماش والجلود سجلت نموا بنسبة 18 بالمائة

طهران / 10كانون الثاني / يناير/إرنا - قال المدير العام لمكتب تنمية تصدير المنتجات الصناعية والمنجمية التابع لمنظمة تنمية التجارة الايرانية: إنّ صادرات المنسوجات والجلود من مارس حتي اكتوبر2017 مقارنة بالفترة المضاهية لها لعام2016 سجلت نمواً قدره 18 بالمائة سعراً و 4 بالمائة وزناً.

وأضاف مسعود كمالي اردكاني ان صادرات المجموعة الانتاجية للمنسوجات والجلود بلغت 279 مليون دولار ومجموعة الاقمشة والملابس 117 مليون دلار والمجموعات المصدرة للأحذية وجلودها 512 مليون دولار ومجمموعة حياكة السجاد اليدوي والميكانيكي 908 ملايين دولار.
وفي هذا السياق حدّد كمالي اردكاني المستوي المئوي لهذه الصادرات علي النحو التالي: حياكة السجاد 28 بالمائة، المنتجات المتنوعة للمنسوجات 23 بالمائة، الملابس 32 بالمائة، الجلود 14.5 بالمائة وأخيراً السجاد اليدوي والموكيت 10 بالمائة.
وبالنسبة للدول المصدرة اليها هذه المنتجات قال المدير العام لمكتب تنمية تصدير المنتجات الصناعية والمنجمية: إنّ نمو الصادرات إلي المانيا واليابان مقارنة بعام 2016 زاد 66 بالمائة و تصدير منتجات المنسوجات إلي تركيا زاد 45 بالمائة وتصدير الملابس الي افغانستان زاد 37 بالمائة وتصدير الجلود الي الهند زاد 157 بالمائة.
علماً بأنّ أهم الأسواق التي يتم تصدير هذه المنتجات اليها من ايران هي الولايات المتحدة والمانيا واليابان والعراق وأفغانستان وتركيا والهند وايطاليا وباكستان.
إنتهي** ع ج**2344



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اقتصاد

نمو صادرات ايرانية

مسعود كمالي اردكاني

ايران

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صادرات القماش والجلود سجلت نموا بنسبة 18 بالمائة

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