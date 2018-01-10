عودة الروهينجا لن تنهي الإبادة العرقية ضدهم فهم بحاجة إلي التمتع بحقوق المواطنة

وأضاف ظفر احمد بن عبدالغني اليوم الاربعاء في لقاء له مع وكالة إرنا: إنّ الإعتراف بحقوق مواطنة الروهينجا والذي تهربت منه حكومة ميانمار، يبدو اولي خطوة لعودة المشردين وإنه تقررأن يشرف فريق متكون من 30 عضواً يمثلون ميانمار وبنغلادش علي برنامج العودة الطوعية للمشردين من الروهينجا الذي سيبدأ من 23 يناير هذا العام.

وضمن تأكيده علي عدم شعور الروهينجا داخل وخارج بلدهم بالأمان بسبب الإبادة العرقية لهم، قال ظفر احمد بن عبد الغني: قامت بنغلادش بإجراءات مشكورة إزاء هذه الجالية المسلمة بفضل قبولها للمشردين وتوفير بعض الخدمات لهم كاقامة مخيمات وتقديم الدعم لهم في المؤسسات الدولية ومنها منظمة الامم المتحدة.

وأعرب رئيس منظمة حقوق الانسان الروهنجي، عن استغرابه إزاء توقيع اتفاق عودة مسلمي الروهينجا في حال أنّ عمليات حرق بيوتهم داخل ميانمار ما زالت مستمرة مطالباً المجتمع الدولي بالقيام بخطوات ميدانية ضاغطة علي حكومة ميانمار منتقداً الصمت العالمي إزاء ما يجري هناك.

وطالب ظفر احمد بن عبد الغني ايضاً بوحدة العالم الاسلامي للدفاع عن حقوق المسلمين خاصة مسلمي الروهينغا والفلسطينيين معتبراً هذه الوحدة خاتمة للظلم الذي يلاقيه المسلمون.

علماً بأنّ لاجئوا الروهينغا استقروا في مخيمات للمهاجرين اُقيمت في مدينة كاغس بازار الحدودية البنغلادشية وكان عدد المقيمين في هذه المخيمات قبل بدء الموجة الجديدة من العنف ضد مسلمي الروهينغا بلغ ال300 الف لاجئ.

كما بيّنت إحصائية لمنظمة اطباء بلا حدود لجوء مايزيد عن 655 الف مشرد روهنجي الي بنغلادش جراء تصعيد العنف ضدهم في ميانمار وقتل 6 آلاف و700 منهم خلال موجة العنف الجديدة التي تبناها جيش ميانمار والفرق البوذائية ضد المسلمين في ولاية راخين من 25 اغسطس حتي 24 سبتمبر 2017.

انتهي** ع ج**2344

