ظريف يتوجه الي موسكو

طهران/10كانون الثاني/يناير/ارنا- توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الاربعاء الي موسكو في اطار استمرار المشاورات بينه و بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول مختلف القضايا سيما خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

و سيتوجه ظريف غدا الخميس الي بلجيكا تلبية لدعوة من منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي فدريكا موغريني علي أن يجتمع في بروكسل مع نظرائه من المانيا و فرنسا و بريطانيا ليتباحث معهم حول احدث المستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي.
انتهي**1110** 2344



برچسب ها

سياسي

ظريف

روسيا

الاتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف يتوجه الي موسكو

معظم المشاهدات

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من اهالي مدينة قم

بمناسبة ذكري انتفاضة 19 دي؛

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من اهالي مدينة قم

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

خلال استقباله حشدا من أهالی قم؛

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

نائب: مادة في قانون العفو العام العراقي (المعدل) تسمح بتبرئة `ابوبكر البغدادي`

نائب: مادة في قانون العفو العام العراقي (المعدل) تسمح بتبرئة 'ابوبكر البغدادي'

الأميركان لن يفلحوا في فصل كردستان العراق وكردستان سوريا

رئيس المجلس الأعلي الإسلامي العراقي:

الأميركان لن يفلحوا في فصل كردستان العراق وكردستان سوريا

امریكا والصهاینة واحدي الدول الغنیة متورطة فی القضایا الاخیرة

قائد الثورة الاسلامیة :

امریكا والصهاینة واحدي الدول الغنیة متورطة فی القضایا الاخیرة

أحدث الأخبار

آية الله جنتي: مشاركة الشعب في الوقت المناسب أدت إلي فشل المؤامرة

آية الله جنتي: مشاركة الشعب في الوقت المناسب أدت إلي فشل المؤامرة

وزير العلوم : الافراج قريبا عن باقي الطلاب المعتقلين

وزير العلوم : الافراج قريبا عن باقي الطلاب المعتقلين

تقدم بلغ 42.7 بالمائة في بناء اولي محطة لتحلية الغاز في بارس الجنوبي

تقدم بلغ 42.7 بالمائة في بناء اولي محطة لتحلية الغاز في بارس الجنوبي

رئيس المنظمة الدولية للسلام: امريكا تقدم الدعم لأعداء ايران و تحيك المؤامرات ضدها

رئيس المنظمة الدولية للسلام: امريكا تقدم الدعم لأعداء ايران و تحيك المؤامرات ضدها

صادرات القماش والجلود سجلت نموا بنسبة 18 بالمائة

خلال الاشهر الـ8 الماضية:

صادرات القماش والجلود سجلت نموا بنسبة 18 بالمائة

موضوعات مرتبط