ظريف يتوجه الي موسكو

و سيتوجه ظريف غدا الخميس الي بلجيكا تلبية لدعوة من منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي فدريكا موغريني علي أن يجتمع في بروكسل مع نظرائه من المانيا و فرنسا و بريطانيا ليتباحث معهم حول احدث المستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي.

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