ظريف يتوجه الي موسكو

طهران/10كانون الثاني/يناير/ارنا- توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الاربعاء الي موسكو في اطار استمرار المشاورات بينه و بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول مختلف القضايا سيما خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).
و سيتوجه ظريف غدا الخميس الي بلجيكا تلبية لدعوة من منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي فدريكا موغريني علي أن يجتمع في بروكسل مع نظرائه من المانيا و فرنسا و بريطانيا ليتباحث معهم حول احدث المستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي.انتهي**1110** 2344
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