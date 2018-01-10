سفارة الصين في طهران: نطاق عمليات البحث عن طاقم ناقلة النفط اتسع الي 900 ميل بحري

وجاء في البيان إن ناقلة النفط “سانشي” كانت تحمل 136 الف طنا من المحروقات “اشتعلت بالكامل” اثر الحادث الذي وقع السبت علي بعد 160 ميلي بحري عن شرقي نهر تشانغ جيانغ.

واكد المتحدث باسم السفارة الصينية إن بلاده تولي اهتماما كبيرا لهذه الكارثة البحرية.

يذكر إن طاقم ناقلة النفط يتكون من 32 بحارا ، 30 ايرانيا وبنغلادشيين اثنين ما زالوا مفقودين، فيما تم العثور علي جثة واحدة علي بعد ثلاثة أميال عن محل الحادث تعود لايراني.

من جانبه اكد القنصل العام الايراني في شانغهاي «علي رضا ايروش» ان المسؤولين الصينيين لم يتوانو عن بذل الجهود لاخماد الحريق في ناقلة النفط.

واكد ايروش في حديث لمراسل ارانا ان الأولوية بالنسبة لنا هي كشف مصير طاقم السفينة .

واوضح ان المسؤولين الصينيين اعلنوا عن مشاركة امريكا و كوريا الجنوبية في عمليات اطفاء الحريق.

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