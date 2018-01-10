بدء عملية إخماد حريق ناقلة النفط الايرانية

بكين/10 كانون الثاني/ يناير- إرنا- قال القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في شنغهاي: إنّ عمليات إخماد حريق ناقلة النفط الايرانية في مياه الصين بدأت منذ دقائق.

وأضاف علي رضا آيروش اليوم الاربعاء أنه نظراً لتقلص رقعة النيران بدأت عمليات الإخماد رغم تدهور حالة الطقس. و وفقاً لتصريحاته فإنّ فرق متخصصة ايرانية وصلت شنغهاي منذ يوم الاثنين، تولي كل فريق منها مهمته الخاصة.
كما أعلن مسؤولون صينيون عن قيام ثلاث دول وهي الولايات المتحدة الامريكية والصين وكوريا الجنوبية بعملية إخماد الحريق والبحث عن طاقم السفينة الايرانية.
وفي هذا السياق أرسلت الصين 4 سفن انقاذ و3 زوارق تنقية و أرسلت كوريا الجنوبية سفينة واحدة ومروحية وأما الولايات المتحدة فقد أرسلت طائرة P8 انطلقت من قاعدة اوكيناوا الواقعة في اليابان لتشارك جميعاً في عمليات إخماد الحريق.
علماً بأنّ سفينتين إحداهما ناقلة نفط ايرانية والثانية تابعة للنقل التجاري الصيني الهونغ كونغي إصطدمتا في مياه الصين ما أدّي إلي انفجار ونشوب حريق داخل ناقلة النفط الايرانية ولم تصل أية معلومات عن مصير طاقمها المتكون من 32 شخصاً إثنان منهما من أتباع بنغلادش.
هذا وكانت قيمة الشحنة المنقولة عبر ناقلة النفط الايرانية ما يقارب المليون دولار.
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اقتصاد

ناقلة نفط ايرانية

إخماد حريق

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بدء عملية إخماد حريق ناقلة النفط الايرانية

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