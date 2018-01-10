وزير الطرق وبناء المدن يصل الي الهند لبحث تطوير التعاون في مجال النقل

نيودلهي/ 10 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - وصل وزير الطرق وبناء المدن عباس اخوندي اليوم الاربعاء الي الهند علي رأس وفد لبحث تطوير التعاون الثنائي في مجال النقل.

زيارة الوزير اخوندي الي الهند تهدف بشكل رئيسي الي خلق تحول في مجال التسويق بميناء جابهار (جنوب ايران) الحديث التأسيس.
ويرافق وزير الطرق وبناء المدن في زيارته الي الهند التي تستمر 3 ايام، وفد من القطاع الخاص.
ومن المقرر ان يجري اخوندي محادثات ثنائية مع كبار المسؤولين في الهند ويعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير النقل والمواصلات والملاحة الهندي نيتين غادكاري لبحث سبل التعاون المشترك في مجال النقل البحري والسكك الحديدية .
كما سيبحث وزير الطرق مع المسؤولين المعنيين في الهند حول التعاون في مجال السكك الحديدية بين البلدين بمافيه شراء معدات السكك الحديدية من الهند.
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وزير الطرق وبناء المدن يصل الي الهند لبحث تطوير التعاون في مجال النقل

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