بعد زيارته للشيخ نعيم قاسم

سفير سوريا في بيروت: سوريا أسقطت الرهان علي إضعاف محور المقاومة

بيروت/كانون الثاني/يناير/ارنا- استقبل نائب الأمين العام ل'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم، بحضور مسؤول ملف الأحزاب محمود قماطي، سفير سوريا علي عبد الكريم علي، وتم البحث في آخر المستجدات علي الساحة الإقليمية والدولية.

و بعد اللقاء، قال السفير السوري: 'لقاء سماحة الشيخ نعيم قاسم كان فرصة لجولة أفق واسعة، توقف سماحته عند المشهد في سوريا والانتصار الكبير الذي تحقق ويتحقق، ورأي فيه فرصة يجب التقاطها من كل الشعوب في المنطقة بل من الرأي العام الدولي لأن ما جسدته سوريا بكفاءة قيادتها وثبات رئيسها والحاضنة الشعبية الكبيرة والحلفاء وهذه الانتصارات التي عبر عنها الإسرائيلي والأميركي والأوروبي وكل القوي التي راهنت علي إسقاط سوريا وإضعافها وخلق شرق أوسط يركب علي الصيغة التي كان فيها كارثة للمنطقة وللعالم، وأجهض هذا المشروع وأجهض الرهان، وعبر الإسرائيلي والأميركي كيف أن سوريا اليوم شكلت خيبة كبيرة لهؤلاء من خلال استعادة الأرض والحاضنة الشعبية وإسقاط كل الرهان علي إضعاف محور المقاومة والنيل من بنية المنطقة'.
أضاف: 'في هذا الإطار رأي أن ما تتعرض له القدس اليوم والقرارات التي أقدم عليها ترامب وأقدمت عليها قوي سواء بشكل مباشر أو بتواطؤ غير معلن، توافقنا علي أنه يشكل فرصة يجب التقاطها والعمل عليها كما يجري اليوم تجاه الانتفاضة التي تكبر وتجاه المواقف من الرأي العام العربي والإسلامي والدولي الذي يحاصر أولئك الذين عبثوا بأمن العالم من خلال الاستثمار في الإرهاب ودعمه وتمويله وتسليحه، هذا الذي وصل إلي طريق مسدود تحول ويتحول إلي فرصة اليوم عبر صمود سوريا ونجاحها والعراق والانتصار علي الإرهاب بوجهيه الإسرائيلي والتكفيري. لذلك كان تفاؤل سماحة الشيخ وقراءة مشتركة بأن مستقبل المنطقة فيه أمان كبير وانتصار إن شاء الله لكل المشاريع التي يخطط لها محور المقاومة'.
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سفير سوريا في بيروت: سوريا أسقطت الرهان علي إضعاف محور المقاومة

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