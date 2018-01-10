تجمع العلماء: الغارات الصهيونية لتغطية الفشل في مشروع تدمير سوريا

واعتبر أن 'الهجمة الصاروخية والغارات الصهيونية هي دليل انزعاج الصهاينة من فشل مشروع تدمير سوريا، واستعادة الدولة لعافيتها، وتهاوي الجماعات التكفيرية وفضح المشروع الصهيو-أميركي الذي كان يريد القضاء علي الدولة السورية وإدخال البلد في فوضي تحت حجج واهية وكاذبة، وهذه الهجمات محاولة من الصهاينة لرفع المعنويات المنهارة للجماعات التكفيرية'.



وحيا 'الشعب الفلسطيني علي حضوره المستمر في الساحات وتصاعد المواجهات التي يخوضها مع العدو الصهيوني الذي ينتهك كل المقاييس الأخلاقية والإنسانية من خلال اعتقاله الأطفال وتهديمه البيوت وإقراره لمستوطنات علي أراض يغتصبها من الشعب الفلسطيني بالقوة'.



ووجه التجمع التهنئة 'للجيش اليمني البطل علي صموده الأسطوري في مواجهة الآلة الفتاكة لقوي العدوان السعودي وتطوير الإمكانات التي يمتلكها حتي استطاع إسقاط طائرتي توريندو وF15 متطورتين، ما يعني أن المعركة دخلت في مرحلة جديدة ستذيق العدوان ألم الخيبة والفشل، وعلي قوي العدوان العودة عن خياراتها الظالمة وترك الشعب اليمني يقرر مصيره بنفسه'.

انتهي**2054 ** 2342

