بعد مرور اكثر من شهر علي قرار ترامب

الفصائل الفلسطينية تدعو لتطوير أدوات الانتفاضة

غزة/ 10 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- تجمع الالاف من الفلسطينيين في ساحة السرايا وسط مدينة غزة , للتنديد بالقرار الامريكي اعتبار عاصمة لكيان الاحتلال .

وأحرق المتظاهرون الذين ساروا في شوارع غزة العلمين الامريكي والصهيوني وصور الرئيس ' دونالد ترامب ' منددين بالانحياز الامريكي لكيان الاحتلال .

ودعا قادة الفصائل الفلسطينية الي تطوير أدوات الانتفاضة بما يتناسب مع خطورة الموقف الامريكي تجاه القدس.
وقال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس , اسماعيل رضوان , انه يجب تطوير أدوات الانتفاضة لتواكب حجم ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر تتمثل في محاولة ضم الضفة الغربية والاستمرار في تهويد القدس .

وطالب رضوان في تصريح لمراسلنا الامة العربية والاسلامية وأحرار العالم الي ضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعمه بكل السبل وصولا للمقاطعة السياسية الاقتصادية للكيان الصهيوني والادارة الامريكية .

ومن جانبه , أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي , خالد البطش , علي استمرار انتفاضة القدس في يومها الثلاثين وان الشعب الفلسطيني ماض علي دربها حتي تتراجع الادارة الامريكية عن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال .

وأضاف البطش , انه لا خيار للشعب الفلسطيني سوي المقاومة لمواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية وقراراته .

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الفصائل الفلسطينية تدعو لتطوير أدوات الانتفاضة

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