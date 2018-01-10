الفصائل الفلسطينية تدعو لتطوير أدوات الانتفاضة

وأحرق المتظاهرون الذين ساروا في شوارع غزة العلمين الامريكي والصهيوني وصور الرئيس ' دونالد ترامب ' منددين بالانحياز الامريكي لكيان الاحتلال .



ودعا قادة الفصائل الفلسطينية الي تطوير أدوات الانتفاضة بما يتناسب مع خطورة الموقف الامريكي تجاه القدس.

وقال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس , اسماعيل رضوان , انه يجب تطوير أدوات الانتفاضة لتواكب حجم ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر تتمثل في محاولة ضم الضفة الغربية والاستمرار في تهويد القدس .



وطالب رضوان في تصريح لمراسلنا الامة العربية والاسلامية وأحرار العالم الي ضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعمه بكل السبل وصولا للمقاطعة السياسية الاقتصادية للكيان الصهيوني والادارة الامريكية .



ومن جانبه , أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي , خالد البطش , علي استمرار انتفاضة القدس في يومها الثلاثين وان الشعب الفلسطيني ماض علي دربها حتي تتراجع الادارة الامريكية عن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال .



وأضاف البطش , انه لا خيار للشعب الفلسطيني سوي المقاومة لمواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية وقراراته .



انتهي**387** 2342

