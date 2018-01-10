تخت روانجي:

مستعدون لاسوأ الاحتمالات في الاتفاق النووي وردّنا سيذهل الاميركيين

طهران / 10 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد مساعد الشؤون السياسية بمكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مجيد تخت روانجي باننا مستعدون لاسواء الاحتمالات بشان الاتفاق النووي، وان سرعة رد فعلنا ستذهل الاميركيين.

وفي تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' الثلاثا، قال تخت روانجي، ان العالم بغالبيته العظمي يدعو الي استمرار تنفيذ الاتفاق النووي ويؤكد بانه علي جميع الاطراف الالتزام بتعهداتهم.
واضاف، اننا وبناء علي تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزمنا بتعهداتنا الا ان اميركا نكثت العهد وحتي انه في الاجتماع الاخير للجنة المشتركة للاتفاق النووي اكد جميع الاعضاء صراحة بانه علي اميركا تنفيذ تعهداتها.
واكد بان اميركا ستندم لو خرجت من الاتفاق النووي وستتضرر اكثر منا بالتاكيد واضاف، رغم اننا لا نرحب بخروج اميركا من الاتفاق النووي ولكن لو خرجت لن يكون ذلك نهاية العالم وسيرون هم انفسهم كيف تقدمت الجمهورية الاسلامية ببرمجة وتخطيط.
وقال تخت روانجي، انه لو خرجت اميركا من الاتفاق النووي وبقي الاوروبيون ملتزمين وعوضوا لنا عن الاضرار الناجمة عن فرض اجراءات حظر جديدة (من جانب اميركا) فاننا سندخل اجواء جديدة.
واكد بان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية هو البقاء في الاتفاق النووي ولكن ينبغي ان نلمس منافعه وتاثيرات الغاء الحظر واضاف، ينبغي النظر ماذا سيفعل الاوروبيون، فالموقف السياسي جيد لكنه غير كاف، ونحن سنتخذ القرار تاليا هل ينبغي ان نستمر في الاتفاق النووي ام لا.
وقال في الختام، انه لو لم يعد الاتفاق النووي بمنافع لنا فاننا سنخرج منه ولكن علي العالم ان يعلم من هو المسؤول عن هذا الاجراء.
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مستعدون لاسوأ الاحتمالات في الاتفاق النووي وردّنا سيذهل الاميركيين

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