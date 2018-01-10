مسؤول برلماني:

وثائق دامغة تثبت ضلوع اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما في احداث الشغب الاخيرة في ايران

مسؤول برلماني: طهران / 10 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي حسين نقوي حسيني وجود وثائق دامغة تصبت ضلوع اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما في احداث الشغب الايرانية في ايران.

وفي تصريح صحفي استعرض نقوي حسيني النقاشات التي دارت في اجتماع لجنة الامن القومي البرلمانية الثلاثاء بحضور عدد من المسؤولين المعنيين، واوضح بان مندوب وزارة الامن قدم تقريرا مسهبا حول ارضية وجذور الاحداث الاخيرة حيث جرت مناقشة دور المشاكل الاقتصادية واعمال المناهضين للجمهورية الاسلامية ودول اقليمية ودولية.
وصرح ان الاعداء وبعد ان يئسوا من طهران ركزوا جهودهم علي المدن الكبري وكانت استراتيجيتهم نقل اعمال الشغب من هذه المدن الي المدن الصغيرة، الا ان حضور الشعب في الوقت المناسب في الساحة قد احبط مخططاتهم.
واضاف، انه تم في هذا الاجتماع عرض وثائق دامغة حول تدخل واسع النطاق من قبل دول اجنبية خاصة اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما.
وقال نقوي حسيني، انه تمت الاشارة في هذا الاجتماع الي ان الهزائم المتلاحقة للمثلث الاميركي الصهيوني السعودي خلال الاعوام الاخيرة كانت العامل الاساس وراء تدخلات الاجانب في اعمال الشغب الاخيرة في ايران.
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سياسي

نقوي حسيني

اميركا والكيان الصهيوني والسعودية

أعمال الشغب

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وثائق دامغة تثبت ضلوع اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما في احداث الشغب الاخيرة في ايران

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