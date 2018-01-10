وزارة اﻟﻨﻘﻞ العراقية ﺗﻌﻠﻦ اﻋﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺧﻂ ﺳﻜﺔ حديد ﺳﺎﻣﺮاء

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن لها، الثلاثاء، ان 'ﺧﻂ ﺳﻜﺔ ﺳﺎﻣﺮاء اﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ دﺧﻮل داﻋﺶ ﻋﺎم 2014 اﻋﯿﺪ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺻﻮل اﻟﻘﺎطﺮة ﻣﻊ طﺎﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﻗﻄﺎر ﺳﺎﻣﺮاء وﺗﺸﻐﯿﻞ ذﻟﻚ اﻟﺨﻂ اﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات' .

واضاف البيان نقلا ﻋﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻜﻚ ﺣﺪﯾﺪ اﻟﻌﺮاق ﺳﻼم ﺟﺒﺮ ﺳﻠﻮم ﻗﻮﻟﮫ، اﻧﮫ 'ﺗﻢ اﺻﻼح واﺳﺘﺒﺪال ﻛﺎﻓﺔ أﺿﺮار ﺧﻂ اﻟﺴﻜﺔ واﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﻲ اﻟﻰ ﺳﺎﻣﺮاء وازاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻣﻦ أﻛﺪاس الاﺗﺮﺑﺔ والاﺳﻼك اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ' .

واكد سلوم علي انه 'تم ﺗﻐيﯿﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻮق ﺧﻂ اﻟﺴﻜﺔ وﺑﻨﺎء ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻂ اﻟﺴﻜﺔ' .

يذكر ان العمل في خط سكة حديد سامراء قد توقف في عام 2014 ميلادي نتيجة لدخول تنظيم داعش الارهابي الي مدن عراقية عدة واقترابه من مدينة سامراء .

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