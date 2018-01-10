قيادي في اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ : سنبقي ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

وﻗﺎل اﻟﻄﻠﯿﺒﺎوي ﻓﻲ تصريح لوسائل اعلام محلية، ان' ﺑﻌﺪ انتهاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ زﻣﺮ داﻋﺶ اﻻرھﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮات اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺟﺰءا اﺳﺎﺳﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت، ﻓﺄن ﻗﻮات اﻟﺤﺸﺪ ﻟﻦ ﺗﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﻻﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺮح اﻟﺒﻌﺾ' .

واﺿﺎف ان'ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﻮات اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ھﻮ ﺑﻘﺎء ﻗﻮات اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺗﺤﺖ ﺧﯿﻤﺔ ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ' .

واشار الطليباوي، الي ان'مهمة ﻗﻮات اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟم تنته ﺑﻌﺪ'، مشددا علي ان' اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﺻﺒﺢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد لمواجهة اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ' .

يذكر ان جهات خارجية وعلي رأسها امريكا والسعودية تحاول الضغط باتجاه حل الحشد الشعبي او دمجه ضمن وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين بعد ان كان الحشد الشعبي وراء احباط مخططات تقودها الولايات المتحدة واسرائيل وتدعمها السعودية وبعض دول الخليج الفارسي، كانت ترمي لتقسيم العراق والمنطقة .

وفي 23 تشرين الاول / اكتوبر الماضي كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اكد لوزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون ان مقاتلي الحشد الشعبي هم مقاتلون عراقيون قاتلوا الارهاب ودافعوا عن بلدهم وقدموا التضحيات التي ساهمت بتحقيق النصر علي داعش وان الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة .

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