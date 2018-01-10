قيادي في اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ : سنبقي ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

بغداد / 10 كانون الثاني / يناير / ارنا - اﻋﻠﻦ اﻟﻘﯿﺎدي ﻓﻲ ﻗﻮات اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺟﻮاد اﻟﻄﻠﯿﺒﺎوي، ان ﻗﻮات اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ستبقي ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ العراقية، وﻟﻦ ﺗﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﻻﻣﻨﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘهاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺰﻣﺮ اﻻرھﺎﺑﯿﺔ .

وﻗﺎل اﻟﻄﻠﯿﺒﺎوي ﻓﻲ تصريح لوسائل اعلام محلية، ان' ﺑﻌﺪ انتهاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ زﻣﺮ داﻋﺶ اﻻرھﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮات اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺟﺰءا اﺳﺎﺳﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت، ﻓﺄن ﻗﻮات اﻟﺤﺸﺪ ﻟﻦ ﺗﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﻻﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺮح اﻟﺒﻌﺾ' .
واﺿﺎف ان'ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﻮات اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ھﻮ ﺑﻘﺎء ﻗﻮات اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺗﺤﺖ ﺧﯿﻤﺔ ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ' .
واشار الطليباوي، الي ان'مهمة ﻗﻮات اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟم تنته ﺑﻌﺪ'، مشددا علي ان' اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﺻﺒﺢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد لمواجهة اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ' .
يذكر ان جهات خارجية وعلي رأسها امريكا والسعودية تحاول الضغط باتجاه حل الحشد الشعبي او دمجه ضمن وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين بعد ان كان الحشد الشعبي وراء احباط مخططات تقودها الولايات المتحدة واسرائيل وتدعمها السعودية وبعض دول الخليج الفارسي، كانت ترمي لتقسيم العراق والمنطقة .
وفي 23 تشرين الاول / اكتوبر الماضي كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اكد لوزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون ان مقاتلي الحشد الشعبي هم مقاتلون عراقيون قاتلوا الارهاب ودافعوا عن بلدهم وقدموا التضحيات التي ساهمت بتحقيق النصر علي داعش وان الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة .
انتهي ع ص**380** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

الحشدالشعبي

داعش

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قيادي في اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ : سنبقي ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

معظم المشاهدات

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من اهالي مدينة قم

بمناسبة ذكري انتفاضة 19 دي؛

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من اهالي مدينة قم

نائب: مادة في قانون العفو العام العراقي (المعدل) تسمح بتبرئة `ابوبكر البغدادي`

نائب: مادة في قانون العفو العام العراقي (المعدل) تسمح بتبرئة 'ابوبكر البغدادي'

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

خلال استقباله حشدا من أهالی قم؛

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

الأميركان لن يفلحوا في فصل كردستان العراق وكردستان سوريا

رئيس المجلس الأعلي الإسلامي العراقي:

الأميركان لن يفلحوا في فصل كردستان العراق وكردستان سوريا

نوبخت: سنوفر ملیونا و33 الف فرصة عمل فی العام الایرانی القادم

فی اجتماع فرص العمل والانتاج فی موازنة العام الایرانی القادم؛

نوبخت: سنوفر ملیونا و33 الف فرصة عمل فی العام الایرانی القادم

أحدث الأخبار

وثائق دامغة تثبت ضلوع اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما في احداث الشغب الاخيرة في ايران

مسؤول برلماني:

وثائق دامغة تثبت ضلوع اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما في احداث الشغب الاخيرة في ايران

وزارة اﻟﻨﻘﻞ العراقية ﺗﻌﻠﻦ اﻋﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺧﻂ ﺳﻜﺔ حديد ﺳﺎﻣﺮاء

وزارة اﻟﻨﻘﻞ العراقية ﺗﻌﻠﻦ اﻋﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺧﻂ ﺳﻜﺔ حديد ﺳﺎﻣﺮاء

قيادي في اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ : سنبقي ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

قيادي في اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ : سنبقي ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

السید عمار الحكیم یؤكد ضرورة اجراء الانتخابات العراقیة فی موعدها المحدد

السید عمار الحكیم یؤكد ضرورة اجراء الانتخابات العراقیة فی موعدها المحدد

قشقاوي: خبر استدعاء ظريف من قبل الدول الغربية محض كذب

قشقاوي: خبر استدعاء ظريف من قبل الدول الغربية محض كذب

موضوعات مرتبط