السید عمار الحكیم یؤكد ضرورة اجراء الانتخابات العراقیة فی موعدها المحدد

وافاد بیان لمكتب رئیس التحالف الوطنی العراقی تلقت (ارنا) نسخة منه، الثلاثاء، ان 'السید عمار الحكیم استقبل بمكتبه الیوم (امس الثلاثاء) ببغداد اراس حبیب ، وبحث معه تطورات الاوضاعِ الامنیة والسیاسیة فی العراق والمنطقة واستحقاقات المرحلة المقبلة' .

وشدد الحكیم خلال اللقاء علي 'أهمیة تشكیل القوائم العابرة تمهیدا لتشكیل حكومةَ الاغلبیة الوطنیة ذات الثقل المكوناتی' .

ودعا رئیس التحالف الوطنی العراقی الي 'الحفاظ علي المنجزِ المتحقق وتعزیزه بانتصارات علي جمیعِ الاصعدة' .

ومن المقرر ان تجری الانتخابات البرلمانیة العراقیة فی موعدها المحدد فی 15 آیار/ مایو 2018 طبقا لما نص علیه الدستور العراقی بأن تجری انتخابات مجلس النواب قبل 45 یوما من تاریخ انتهاء الدورة الانتخابیة السابقة علي الاقل .

بینما تحاول بعض الجهات السیاسیة العراقیة ممن یري ان المرحلة القادمة لا یمتلك فیها حظوظ كبیرة فی الفوز التذرع بعدة ذرائع من أجل تأجیل الانتخابات ومن هذه الذرائع قضیة النازحین، التی یري أنها تؤثر سلبا علي الانتخابات .

یذكر ان اعدادا كبیرة من النازحین قد عادوا الي مناطقهم، وكذلك تعهدت الحكومة العراقیة باعادة الآخرین، وفی حال لم تجر الانتخابات فی وقتها المحدد دستوریا فسوف تعیش البلاد فی فراغ دستوری وتدار شؤونها من خلال حكومة تصریف الاعمال، وهذا ما یرفضه اغلب الساسة العراقیون ویعتبرونه خلافا للدستور العراقی .

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