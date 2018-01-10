قشقاوي: خبر استدعاء ظريف من قبل الدول الغربية محض كذب

طهران / 10 كانون الثاني / يناير /ارنا-
فند مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية والقنصلية والجاليات الايرانية حسن قشقاوي، خبر استدعاء وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف من قبل الدول الغربية واعتبره بانه محض كذب.

ونقل المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي حسين نقوي حسيني في تصريحه الصحفي عن قشقاوي قوله، ان استدعاء وزير الخارجية (من قبل الدول الغربية) محض كذب.
واضاف، ان الاجتماع المشار اليه (المزمع عقده في بروكسل غدا الخميس) يتناول الاتفاق النووي فقط وان وزير الخارجية لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل لن يشارك في اي اجتماع (مع مسؤولين اجانب) حول القضايا الداخلية، ولن نسمح لاي كان بالتدخل في شؤون بلادنا الداخلية.
وفي جانب اخر من تصريحه اشار قشقاوي الي ان اعدادا محدودة من المنافقين (زمرة خلق الارهابية) وانصار الملكية قد نظموا تجمعات امام السفارات الايرانية في بعض الدول ولم تحدث اعمال عنف وان عدد المشاركين في غالبية هذه التجمعات لم يتجاوز اصابع اليد.
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قشقاوي: خبر استدعاء ظريف من قبل الدول الغربية محض كذب

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قشقاوي: خبر استدعاء ظريف من قبل الدول الغربية محض كذب

قشقاوي: خبر استدعاء ظريف من قبل الدول الغربية محض كذب

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