البوسنة تؤكد دعمها لاستقرار وامن وتقدم ايران

وخلال استقباله السفير الايراني في البوسنة محمود حيدري، الثلاثاء، اشار بغوفيتش الي العلاقات الطيبة بين طهران وسراييفو، منوها الي امتنان وتقدير الشعب البوسني الدائم للشعب والحكومة الايرانية.

من جانبه اشار السفير الايراني الي عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية علي تطوير العلاقات الودية مع البوسنة والهرسك في جميع المجالات.

ونوه الي الاحداث الاخيرة التي جرت في البلاد، مؤكدا علي البون الكبير بين المطالب الشعبية السلمية وبين اعمال الشغب والعنف.

واضاف حيدري، ان التدخلات غير القانونية من جانب اميركا والكيان الصهيوني ودعمهما السافر لمثيري الشغب اثبت بانهما يحلمان عبثا بزعزعة الامن والاستقرار في ايران الا انه ورغم انف المعادين ستبقي الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها الدولة الاكثر استقرارا في منطقة الشرق الاوسط، رائدة في مكافحة الجماعات الارهابية وحماتها.

انتهي ** 2342

