دخول ثالث قطار تجاري صيني الي الاراضي الايرانية عبر الحدود الشمالية

ودخل هذا القطار اراضي البلاد عن طريق الخط السككي الذي يصل الصين بايران عبر كازاخستان وتركمانستان.

وقال قرباني اليوم الثلاثاء في حديث مع مراسل 'ارنا'، ان القطار التجاري الثالث للصين دخل ايران عصر امس الاثنين وعلي متنه 41 حاوية محملة بالبضائع والسلع بما في ذلك الادوات والاجهزة الرياضية والحقائب.

واضاف ان القطار سيواصل طريقة عبر خط الطريق السككي التي يصل محافظة جورجان (شمال) بطهران متجها نحو دائرة 'شهريار' للجمارك في طهران.

واشار المسؤول في وزارة الطرق واعمار المدن، الي المفاوضات بين كبار المسؤولين في موسستي السكك الحديد الايرانية والصينية واتفاقهما حول تسيير قطار صيني الي ايران اسبوعيا عبر معبر اينجه برون الحدودي.

انتهي**2018/ح ع **

