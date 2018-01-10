نقوي حسيني : حدود الدول المطلة علي بحر قزوين لم تحدد بعد

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء اشار نقوي حسيني الي وقائع اجتماع لجنة الامن القومي النيابية (اليوم) بحضور كبار القادة العسكريين في ايران، وممثلي وزارات الخارجية والدفاع والامن والجهاد الزراعي، الي جانب موسستي حماية البيئة والثروة السمكية، ومركز الدراسات في مجلس الشوري الاسلامي، وممثل وزارة الطرق واعمار المدن (موسسة الموانيء)؛ قائلا انه تم دراسة النظام الحقوقي لبحر القزوين والمعاهدة المتعلقة بها.

وصرح النائب في مجلس الشوري الاسلامي ان رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية 'علاء الدين بروجردي' اكد في مستهل الجلسه بان تحقيق حقوق الشعب الايراني في بحر قزوين علي اساس الوثيقة الاستراتيجية للجمهورية الاسلامية الايرانية في بحر قزوين والتي صادق عليها المجلس الاعلي للامن القومي الايراني هو امر موكد ومحسوم بالنسبة لنا.

وتابع نقوي حسيني ان مستشار سماحة القائد الاعلي للقوات المسلحة 'العميد علي ملك زاده' اشار في هذه الجلسة الي التغييرات والتطورات ومسار النظام الحقوقي لبحر قزوين خلال ثلاثة فترات تشمل ايران وروسيا التزارية وايران والاتحاد السوفياتي وايران وروسيا عقب انهيار هذا الاتحاد؛ كما تحدث بشان حقوق الشعب الايراني في بحر قزوين علي اساس اتفاقيتي 1921 و1940.

وقال نقوي حسيني ان رئيس دائرة الامانة العامة لمنطقة بحر قزوين بوزارة الخارجية الايرانية، قال خلال هذه الجلسة بان ايران لديها وثيقة استراتيجية بشان النظام الحقوقي لبحر قزوين؛ مضيفا ان حقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية هذه صادق عليها المجلس الاعلي للامن القومي الايراني وان كافة النشاطات والمفاوضات واجراءات المفاوضين الايرانيين تجري في اطار هذه الوثيقة الاستراتيجية.

وتابع، ان المسؤول في وزارة الخارجية اكد خلال هذه الجلسة، بالقول : اننا يجب ان نتحدث بشان النظم الحقوقية لبحر قزوين وان نقوم بمتابعة حقوق الشعب الايراني في كافة هذه النظم وتثبيتها وان حقوق كافة الدول بما في ذلك ايران تم متابعتها في المعاهدة بصورة جادة ولقد طرحت حقوق للبحث والدراسه مثل الملاحة وصيد الثروة السمكية واستخدام الموارد والاحتياطيات والسياحة والعبور عبر قاعة البحر وقضايا مماثلة اخري لكنه لم يطرح بعد تحديد الحدود في هذه المعاهدة وتم تاجيل هذا الامر الي وقت لاحق؛ لذلك ما يقال حول نسبة حدود ايران في بحر قزوين، ليس صحيحا لكن كافة حقوق ايران اخذت بعين الاعتبار في هذه المعاهدة وفي وقت نفسه لم يتم التوقيع علي وثيقة بعد.

وقال نقوي حسيني ان قائد سلاح البحر للجيش الايراني 'الاميرال خانزادي' قدم ايضاحات بشان سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية علي بحر قزوين بنسبة 20 بالمئة وقال ان لدينا سيادة كاملة في هذه المنطقة وان مهمة اسطول الشمال لسلاح البحر للجيش تتثمل في القيام باجراءات لازمة في مجال التدريب والمراقبة واقامة الدوريات الدفاعية والامنية المستمرة والمنظمة.

انتهي**2018/ح ع **

