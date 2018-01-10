سفيرة السويد في طهران :

نقض الاتفاق النووي سيكون خطأ كبيرا من جانب اميركا

طهران/9كانون الثاني/يناير/ارنا - وصفت سفيرة السويد في طهران السيدة 'هلنا سانغلاند'، الاتفاق النووي بانها انجاز هام يجب الحفاظ عليه؛ مؤكدة ان تعليق قرار الغاء الحظر ونقض الاتفاق النووي من قبل الاميركان سيشكلان خطا كبيرا.

واضافت سانغلاند مساء اليوم الثلاثاء خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في طهران تحت عنوان 'اوروبا والقضايا الجيو سياسية في غرب آسيا'، قائلة ان 'اوروبا والسويد تدعمان تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة بشكل كامل وقوي وانهما اعلنتا دوما بان ايران التزمت بتعهداتها في اطار هذه الخطة'.
واردفت، انه اذا قام الاميركان بتعليق قرار لغو الحظر علي ايران فسيرتكبون خطا كبيرا، واضافت : بيد انه توجد آليات في خطه العمل المشترك الشامله مثل اللجنه المشتركه في حال قيام اميركا بهذا الامر.
واضافت سانغلاند انه اذا نقضت اميركا هذه الخطة فيجب ان نري كيف سترد ايران علي هذا الامر.
وقالت ان الاوروبيين يرغبون في بدء النشاطات التجارية مع ايران حيث ان الاتفاق النووي يمكن ان يسهم في تعزيز هذه المساعي والعلاقات بين التجار الايرانيين والسويديين.
انتهي**2018/ح ع **



برچسب ها

سياسي

ايران

السويد

سفيرة السويد في طهران

الاتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

نقض الاتفاق النووي سيكون خطأ كبيرا من جانب اميركا

معظم المشاهدات

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من اهالي مدينة قم

بمناسبة ذكري انتفاضة 19 دي؛

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من اهالي مدينة قم

نائب: مادة في قانون العفو العام العراقي (المعدل) تسمح بتبرئة `ابوبكر البغدادي`

نائب: مادة في قانون العفو العام العراقي (المعدل) تسمح بتبرئة 'ابوبكر البغدادي'

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

خلال استقباله حشدا من أهالی قم؛

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

الأميركان لن يفلحوا في فصل كردستان العراق وكردستان سوريا

رئيس المجلس الأعلي الإسلامي العراقي:

الأميركان لن يفلحوا في فصل كردستان العراق وكردستان سوريا

نوبخت: سنوفر ملیونا و33 الف فرصة عمل فی العام الایرانی القادم

فی اجتماع فرص العمل والانتاج فی موازنة العام الایرانی القادم؛

نوبخت: سنوفر ملیونا و33 الف فرصة عمل فی العام الایرانی القادم

أحدث الأخبار

وثائق دامغة تثبت ضلوع اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما في احداث الشغب الاخيرة في ايران

مسؤول برلماني:

وثائق دامغة تثبت ضلوع اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما في احداث الشغب الاخيرة في ايران

وزارة اﻟﻨﻘﻞ العراقية ﺗﻌﻠﻦ اﻋﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺧﻂ ﺳﻜﺔ حديد ﺳﺎﻣﺮاء

وزارة اﻟﻨﻘﻞ العراقية ﺗﻌﻠﻦ اﻋﺎدة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺧﻂ ﺳﻜﺔ حديد ﺳﺎﻣﺮاء

قيادي في اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ : سنبقي ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

قيادي في اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ : سنبقي ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

السید عمار الحكیم یؤكد ضرورة اجراء الانتخابات العراقیة فی موعدها المحدد

السید عمار الحكیم یؤكد ضرورة اجراء الانتخابات العراقیة فی موعدها المحدد

قشقاوي: خبر استدعاء ظريف من قبل الدول الغربية محض كذب

قشقاوي: خبر استدعاء ظريف من قبل الدول الغربية محض كذب

موضوعات مرتبط