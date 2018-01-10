نقض الاتفاق النووي سيكون خطأ كبيرا من جانب اميركا

واضافت سانغلاند مساء اليوم الثلاثاء خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في طهران تحت عنوان 'اوروبا والقضايا الجيو سياسية في غرب آسيا'، قائلة ان 'اوروبا والسويد تدعمان تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة بشكل كامل وقوي وانهما اعلنتا دوما بان ايران التزمت بتعهداتها في اطار هذه الخطة'.

واردفت، انه اذا قام الاميركان بتعليق قرار لغو الحظر علي ايران فسيرتكبون خطا كبيرا، واضافت : بيد انه توجد آليات في خطه العمل المشترك الشامله مثل اللجنه المشتركه في حال قيام اميركا بهذا الامر.

واضافت سانغلاند انه اذا نقضت اميركا هذه الخطة فيجب ان نري كيف سترد ايران علي هذا الامر.

وقالت ان الاوروبيين يرغبون في بدء النشاطات التجارية مع ايران حيث ان الاتفاق النووي يمكن ان يسهم في تعزيز هذه المساعي والعلاقات بين التجار الايرانيين والسويديين.

انتهي**2018/ح ع **

