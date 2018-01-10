قائد القوة البرية للجيش الايراني : نحن في قمة التأهب والجهوزية

سنندج/9 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد 'كيومرث حيدري'، ان قوات الجيش الإيراني في قمة التأهب والجهوزية العسكرية والدفاعية وانها الي جانب سائر القوات المسلحة مستعدة للرد علي أي نوع من تهديدات الأعداء.

وأضاف العميد حيدري اليوم الثلاثاء في تصريح للمراسلين بمدينة سنندج (مركز محافظة كردستان-غرب)، قائلا انه من الحيث العسكري فإن ليس هناك خطر يهددنا واننا لن نرد علي أميركا فحسب، بل سنرد بحسم تام علي أي دولة أخري تبادر بتحركات سلبية ضدنا.
وفي معرض إشارته الي مقولة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل (قده) بأن 'أميركا عاجزة عن القيام بأي حماقة'، اكد 'ان هذا المعتقد مترسخ تماما لدي كافة القوات المسلحة'.
وحول محافظة كردستان، صرح قائد القوة البرية للجيش الايراني، ان محافظة كردستان احدي المناطق التاريخية في إيران وقد لعبت دورا هاما جدا في الدفاع عن البلاد إبان حرب الثمانية سنين المفروضة من قبل العراق علي إيران.
وفي معرض الاشارة الي الإضطرابات الأخيرة في البلاد، قال ان حساب المتورطين في الإضطرابات الأخيرة منفصل عن حساب الشعب الإيراني المتمسك بالقيم الإلهية ونهج الولاية.
وأضاف العميد حيدري، ان أبناء الشعب الإيراني أثبتوا دوما بانهم كانوا ولايزالون سائرين علي خطي ولاية الفقيه وانهم قد فصلوا نهجهم عن الخاضعين لتعليمات الأعداء، واقدموا علي حرق علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إنتهي**أ م د/ح ع **



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قائد القوة البرية للجيش الايراني : نحن في قمة التأهب والجهوزية

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