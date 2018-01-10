الأميركان لن يفلحوا في فصل كردستان العراق وكردستان سوريا

وفي تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء عقب لقائه مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية 'علي اكبر ولايتي'، تطرق الشيخ همام حمودي الي المخطط الأميركي لفصل منطقة كردستان من العراق ومنطقة الاكراد في سوريا عن هذا البلد، مصرحا ان أميركا زعمت أنه بسبب تواجد داعش فإن فصل كردستان عن العراق سيخاطر بمصالحها في تلك الحقبة من الزمن لكن وجهة النظر العامة لواشنطن هي تقسيم العراق الي ثلاثة أجزاء؛ الجزء الكردي والسني والشيعي.

وتابع بالقول، عندما كان الأكراد يتطلعون الي الانفصال عن العراق، كان الحشد الشعبي يتواجد في مدن الإقليم؛ منوها بالانتصارات 'الكبيرة' التي حققه الحشد الشعبي؛ وقال ان قوات الحشد تتمتع بمعنويات عالية جدا ولهذا فان هؤلاء (الأميركان) لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.

وفي السياق نفسه، اشار رئيس المجلس الاعلي العراقي الي موضوع فصل المنطقة السورية ذات التركيبة السكانية الكردية، قائلا ان الامريكان سعوا ايضا الي فصل هذه المنطقة عن بلد الام، وذلك في اطار تدخلاتهم في القضايا السورية؛ مشددا علي انه كما فشل هؤلاء في موضوع كردستان العراق سيفشلون فيما يخص سوريا ايضا.

إنتهي**أ م د/ ح ع **

