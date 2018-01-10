فرض العقوبات علي ايران إنتهاك سافر للإتفاق النووي

ولفتت داونبورت خلال حوار خاص مع مراسل 'ارنا'، الي انه 'ليس من الممكن التكهن بموقف الرئيس الأميركي بشأن تأييد التزام إيران بالاتفاق النووي وقراره بمواصلة تعليق العقوبات المفروضة علي إيران'.

وتابعت، ينبغي علي الإتحاد الأوروبي أن يوضح جيدا لترامب بان الخروج من الإتفاق النووي يوسع الفجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا وسيؤدي بالنتيجة الي المزيد من العزلة لأميركا.

واردفت المسؤولة الامريكية، ان ترامب لا يعير أي أهمية لمبدأ 'التعددية' وانه لا يريد أن يصل الي هذا الفهم بأن الإتفاق النووي يتعلق بالبرنامج النووي لإيران فقط ولا يتضمن المواضيع الأخري وعلي هذا الأساس، فلن يبدوا غريبا اذا ما بادر بتجديد العقوبات مرة أخري ضد إيران.

وأشارت في السياق ذاته، الي أنه رغم تأكيد مستشاري ترامب علي ضرورة الحفاظ علي الإتفاق النووي وأهميته لمصالح أميركا، لكن قرار ترامب بهذا الشأن بات ضبابيا ولا يمكن التكهن حوله.

إنتهي**أ م د/ح ع**

