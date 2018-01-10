صالحي : عدم الاتفاق مع ايران لن يخدم الترويكا الاوروبي

وقال علي اكبر صالحي خلال استقباله اليوم الثلاثاء وزير الخارجية البريطاني الاسبق جاك ستراو، ان الوضع الراهن جاء نتيجة الارتباك العقلي للرئيس الاميركي دونالد ترامب؛ مضيفا انه بالرغم من المشاكل التي تحدث من هذا الجانب فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ القرارات اللازمة مبنيه علي اساس مصالها ووفقا للظروف التي تحدث.

واشار الي حالات نقض العهد من قبل الطرف المقابل في الاتفاق النووي، بما في ذلك قرار بريطانيا بوضع عراقيل في مسار بيع كازاخستان900 طن من اليورانيوم الطبيعي الي ايران.

وبحث الجانبان الايراني والبريطاني خلال اللقاء اليوم قضايا مختلفة بما في ذلك العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) والقضايا الاقليمية.

انتهي**2018/ح ع **

