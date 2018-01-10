امریكا والصهاینة واحدي الدول الغنیة متورطة فی القضایا الاخیرة

ولدي استقباله الیوم الثلاثاء حشدا غفیرا من اهالی محافظة قم المقدسة (وسط)، بمناسبة الذكري السنویة لنهضة اهالی المحافظة فی 9 ینایر 1978، اشار ایة الله العظمي الخامنئی الي الاضطرابات الاخیرة فی ایران، قائلا انه وفقا للادلة فإن احدي الدول الثریة فی منطقة الخلیج الفارسی تعهدت بتسدید نفقات هذا المخطط.

وتابع سماحته، ان الدعوة (الي افتعال اعمال الشغب) هذه طرحت تحت شعار 'لا للغلاء' الذی كان جذابا فی بادئ الامر لیستقطب البعض الی الساحة، وقد انضم البعض فی البدایة الي هذه الشعارات لكن الشعب عندما علم بتحریف الاهداف وتغییر الشعارات فصل مساره فورا.

وفی السیاق نفسه اشار قائد الثورة الاسلامیة الي بعض التخرصات التی نشرت عبر عدد من وسائل الاعلام التابعة للعدو علي خلفیة الاحداث الاخیرة، قائلا انه فی سیاق التنظیم لهذه العملیات تأسس مقران قیادیان بالجوار من ایران، احدهما تولي مسؤولیة توجیه العملیات علي صعید الفضاء الافتراضی، والمقرّ الثانی اضطلع بادارة الاضطرابات.

واردف القول، ان قیادة كلا المقرین كان بید الامریكان والصهاینة اللذین زعما بان نجاحهما مضمون.

ولفت قائد الثورة الاسلامیة الي ان التصریحات الاخیرة للمسؤولین الامریكان ناجمة عن غضبهم علي خلفیة الهزیمة الاخیرة التی تكبدوها؛ مردفا ان 'هؤلاء یقولون بأن الحكومة الایرانیة تخاف من شعبها! لیس كذلك، فالحكومة الایرانیة ولیدة هذا الشعب والنظام الاسلامی یواصل صموده علي مرّ 40 عاما بوجهكم بفضل الاتكال علي هذا الشعب'.

وتابع سماحته : هؤلاء یقولون ان 'الحكومة الایرانیة تهاب القوة الامریكیة'، ونحن نرد بالقول اذا كنا نخاف منكم، اذن كیف استطعنا خلال السبعینات (من القرن المیلادی الماضی) ان ندحركم الي خارج ایران كما طردناكم خلال العقد الحالی من المنطقة برمتها.

وتطرق قائد الثورة الاسلامیة ایضا الي المزاعم الواهیة للمسؤولین الامریكان بشأن ما وصفوه بـ 'قلقهم من اسلوب التعامل مع المحتجین'؛ مصرحا ان هؤلاء لاحیاء لهم، واضاف : لقد قتل خلال العام الماضی 800 شخص من الشعب الامریكی علي ایدی الشرطة، وفی قضیة احتجاجات وال استریت استخدمتم كافة الاجراءات ضد الشعب، وقتلتم الناس بكافة التهم والاحتمالات، ورغم ذلك تعربون عن قلقكم ازاء الشعب الایرانی!'.

وفی سیاق متصل اشار ایة الله العظمي الخامنئی الي القلق الذی ابداه المسؤولون البریطانیون 'الخبثاء' ایضا، وقال : لقد عمد احد القضاة البرطانیین الي اصدار احكام صارمة جدا فیما یخص الهجوم علي المسلمین داخل بریطانیا وقیام المسلمین بالدفاع عن انفسهم؛ ورغم ذلك ایضا یصبح المسؤولون فی هكذا بلد عطوفین علي المحتجین!

ونوّه سماحته الي ان 'الاطاحة بنظام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة' بات هدفا واضحا لدي الامریكان الیوم وخلال الحكومة الحالیة؛ لافتا الي ان الحكومة السابقة فی هذا البلد سعت الي التمویه علي هذا المخطط.

واستطرد قائلا، ان الآلیة الرئیسیة لدي الامریكان فی تحقیق هذا الهدف یكمن فی محاولاتهم لسلب مكونات الاقتدار الوطنی من الشعب الایرانی.

واكد ان 'الراي العام المنسجم ومشاعر المحبة المتبادلة بین الشعب والحكومة'، و'ایمان الشباب وحماسهم'، الي جانب 'قوة الدفاع الصاروخی' و'حضور ایران المقتدر فی المنطقة' تشكل جمیعا العناصر الرئیسیة للقوة ومكونات الاقتدار الوطنی للشعب الایرانی.

و وجّه قائد الثورة الاسلامیة خطابه الي اصحاب القرار فی امریكا قائلا، اولا انكم منیتم بالفشل خلال الاحداث الاخیرة، وستشفلون ایضا اذا كررتم ذلك فی المستقبل، ثانیا : خلال الایام الاخیرة تسببتم فی خسائر داخل ایران؛ الامر الذی لن یمر دون عقاب، والثالث ینبغی علي هذا الشخص الذی بشهادة الامریكان انفسهم یعانی من خلل نفسی، ان یدرك بان حماقاته الاستعراضیة هذه لن تكون من دون ردّ.

وفیما شدد علي ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة قادرة وبفضل الله تعالي ان تحل جمیع معضلاتها؛ اكد قائد الثورة الاسلامیة علي المسؤولین فی ایران ببذل الجهود لحل مشاكل الشعب والدفاع عن حقوقهم.

واردف قائلا، ان الكثیر من المفاسد تتجذر فی البطالة؛ داعیا الي حل هذه المعضلة عبر تعزیز الانتاج فی البلاد.

انتهي ** ح ع

