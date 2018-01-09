خلال استقباله حشدا من أهالی قم؛

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

طهران/9 كانون الثانی/ینایر/إرنا- أكد قائد الثورة الإسلامیة آیة الله العظمي السید علی الخامنئی، ان الأیام الأخیرة طُرحت الكثیر من التحلیلات حول الأحداث الأخیرة، وقد اتفقت جمیعها علي نقطة واحدة وهی ضرورة الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة والمخربة لجماعة ما؛ یجب الفصل بینهما.

وخلال استقبال سماحته الیوم (الثلاثاء) حشدا من اهالی محافظة قم المقدسة (وسط) بمناسبة ذكري انتفاضة اهالی قم ضد النظام الملكی البهلوی البائد فی 9 ینایر عام 1978، (19 دی 1356حسب التقویم الشمسی)، اشار قائد الثورة الاسلامیة الي الأحداث الأخیرة فی البلاد، قائلا ان احتجاج شخص أو مجموعة - ان كانت 100 شخص او 500 شخص، لكونهم حرموا من بعض حقوقهم یشكل موضوعا ما، وإنتهاز الفرصة من قبل البعض لهذا التجمع وتوجیه الإساءة الي القرآن الكریم والإسلام وعلم الجمهوریة الإسلامیة وحرق المساجد وتدمیرها، یشكل موضوعا اخر؛ وبما یستدعی عدم الجمع بینهما.
یتبع ...**أ م د/ح ع **



برچسب ها

سیاسی

قائد الثورة الإسلامیة

قم

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

معظم المشاهدات

نائب: مادة في قانون العفو العام العراقي (المعدل) تسمح بتبرئة `ابوبكر البغدادي`

نائب: مادة في قانون العفو العام العراقي (المعدل) تسمح بتبرئة 'ابوبكر البغدادي'

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من اهالي مدينة قم

بمناسبة ذكري انتفاضة 19 دي؛

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من اهالي مدينة قم

ظريف يؤكد علي الاتحاد الاوروبي بضرورة الحفاظ علي ثمار الاتفاق النووي

خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الايطالي السابق؛

ظريف يؤكد علي الاتحاد الاوروبي بضرورة الحفاظ علي ثمار الاتفاق النووي

أحدث الأخبار

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

خلال استقباله حشدا من أهالی قم؛

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

اصابة القيادي في حركة حماس عماد العلمي بجراح خطيرة

اصابة القيادي في حركة حماس عماد العلمي بجراح خطيرة

تصدير 52 مليون لتر من الغازوئيل من جنوب محافظة آذربيجان الغربية إلي العراق

تصدير 52 مليون لتر من الغازوئيل من جنوب محافظة آذربيجان الغربية إلي العراق

إيران تحولت إلي دولة مصدرة لتقنية صناعة الأدوية

إيران تحولت إلي دولة مصدرة لتقنية صناعة الأدوية

ايران تعلن للمرة الاولي في العالم عن دورالأفيون في حدوث السرطان

ميدالية شرف لاستاذ ايراني

ايران تعلن للمرة الاولي في العالم عن دورالأفيون في حدوث السرطان

موضوعات مرتبط