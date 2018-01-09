قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

وخلال استقبال سماحته الیوم (الثلاثاء) حشدا من اهالی محافظة قم المقدسة (وسط) بمناسبة ذكري انتفاضة اهالی قم ضد النظام الملكی البهلوی البائد فی 9 ینایر عام 1978، (19 دی 1356حسب التقویم الشمسی)، اشار قائد الثورة الاسلامیة الي الأحداث الأخیرة فی البلاد، قائلا ان احتجاج شخص أو مجموعة - ان كانت 100 شخص او 500 شخص، لكونهم حرموا من بعض حقوقهم یشكل موضوعا ما، وإنتهاز الفرصة من قبل البعض لهذا التجمع وتوجیه الإساءة الي القرآن الكریم والإسلام وعلم الجمهوریة الإسلامیة وحرق المساجد وتدمیرها، یشكل موضوعا اخر؛ وبما یستدعی عدم الجمع بینهما.

یتبع ...**أ م د/ح ع **

