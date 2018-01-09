إيران تحولت إلي دولة مصدرة لتقنية صناعة الأدوية

طهران / 9 كانون الثاني / يناير – إرنا – قالت المديرة العامة لشركة «سيناجن» لصناعة الأدوية الحاصلة علي وسام شرف «أمين الضرب»: نجح فريقنا لأول مرة في الحصول علي دور المصدر للتقنيات ذات الصلة بصناعات الأدوية وبات مانحاً لشهادات في هذا المجال.

وأضافت هالة حامدي فر اليوم الثلاثاء خلال الإجتماع الرابع والثلاثين لهيئة ممثلي غرفة طهران للتجارة والصناعات والمناجم والزراعة بأنه تم تصدير تقنيات هذا الفريق الدوائي لأول مرة إلي ماليزيا والأرجنتين.
وفي إشارة لها إلي نوعية نشاطات هذا الفريق العامل في مجال أدوية التقنية العالية لخدمة الأمراض المستعصية والأمراض الخاصة قالت المديرة العامة لفريق «سيناجن»: إنّ جل الادوية المنتجة في هذا الفريق لايضاهيها في النوعية إلّا شركتين منتجتين أو ربما شركة واحدة فحسب ناهيكم عن إنتاجنا لهذا النوع من الدواء دون الاستعانة بالتكنولوجيا.
وحددت هالة حامدي فر النسبة التصديرية لمنتجات الأدوية ذات الصلة بهذا الفريق 40 بالمائة من مجموع صادرات البلاد مؤكدة علي الطابع الاستراتيجي للدواء وعلي اهمية الأمن الصحي للبلاد.
علماً بأنّه تم منح ثلاث شخصيات تمثال «أمين الضرب» وسبع شخصيات وسام شرف «أمين الضرب» بإعتبارهم نشطاء مبدعين في مجال العمل ومتفوقين في إنتاج فرص العمل ذوي قدمة مهنية.
انتهي** ع ج**2344



برچسب ها

اقتصاد

هالة حامدي فر

تصدير تقنية دوائية

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إيران تحولت إلي دولة مصدرة لتقنية صناعة الأدوية

معظم المشاهدات

نائب: مادة في قانون العفو العام العراقي (المعدل) تسمح بتبرئة `ابوبكر البغدادي`

نائب: مادة في قانون العفو العام العراقي (المعدل) تسمح بتبرئة 'ابوبكر البغدادي'

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من اهالي مدينة قم

بمناسبة ذكري انتفاضة 19 دي؛

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من اهالي مدينة قم

ظريف يؤكد علي الاتحاد الاوروبي بضرورة الحفاظ علي ثمار الاتفاق النووي

خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الايطالي السابق؛

ظريف يؤكد علي الاتحاد الاوروبي بضرورة الحفاظ علي ثمار الاتفاق النووي

أحدث الأخبار

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

خلال استقباله حشدا من أهالی قم؛

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

اصابة القيادي في حركة حماس عماد العلمي بجراح خطيرة

اصابة القيادي في حركة حماس عماد العلمي بجراح خطيرة

تصدير 52 مليون لتر من الغازوئيل من جنوب محافظة آذربيجان الغربية إلي العراق

تصدير 52 مليون لتر من الغازوئيل من جنوب محافظة آذربيجان الغربية إلي العراق

إيران تحولت إلي دولة مصدرة لتقنية صناعة الأدوية

إيران تحولت إلي دولة مصدرة لتقنية صناعة الأدوية

ايران تعلن للمرة الاولي في العالم عن دورالأفيون في حدوث السرطان

ميدالية شرف لاستاذ ايراني

ايران تعلن للمرة الاولي في العالم عن دورالأفيون في حدوث السرطان

موضوعات مرتبط