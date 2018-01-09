إيران تحولت إلي دولة مصدرة لتقنية صناعة الأدوية

وأضافت هالة حامدي فر اليوم الثلاثاء خلال الإجتماع الرابع والثلاثين لهيئة ممثلي غرفة طهران للتجارة والصناعات والمناجم والزراعة بأنه تم تصدير تقنيات هذا الفريق الدوائي لأول مرة إلي ماليزيا والأرجنتين.

وفي إشارة لها إلي نوعية نشاطات هذا الفريق العامل في مجال أدوية التقنية العالية لخدمة الأمراض المستعصية والأمراض الخاصة قالت المديرة العامة لفريق «سيناجن»: إنّ جل الادوية المنتجة في هذا الفريق لايضاهيها في النوعية إلّا شركتين منتجتين أو ربما شركة واحدة فحسب ناهيكم عن إنتاجنا لهذا النوع من الدواء دون الاستعانة بالتكنولوجيا.

وحددت هالة حامدي فر النسبة التصديرية لمنتجات الأدوية ذات الصلة بهذا الفريق 40 بالمائة من مجموع صادرات البلاد مؤكدة علي الطابع الاستراتيجي للدواء وعلي اهمية الأمن الصحي للبلاد.

علماً بأنّه تم منح ثلاث شخصيات تمثال «أمين الضرب» وسبع شخصيات وسام شرف «أمين الضرب» بإعتبارهم نشطاء مبدعين في مجال العمل ومتفوقين في إنتاج فرص العمل ذوي قدمة مهنية.

انتهي** ع ج**2344

