ايران تعلن للمرة الاولي في العالم عن دورالأفيون في حدوث السرطان

رضا ملك زاده الذي يُعتبر من العلماء المتفوقين في مجال الطب في العالم أفصح صباح اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي من باريس مع وكالة إرنا عن هذا الخبر وقال: بعد ساعتين ساُعلن عن نتيجة دراساتي حول السرطان في إجتماع «ريتشارد دل» المنعقد في مدينة لئون الفرنسية التابعة لمؤسسة دراسات السرطان الفرنسية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف: إنّ نتيجة هذه الدراسات التي أجريتها في محافظة جلستان الايرانية والتي إستغرقت 10 سنوات بيّنت دور الترياق ومشتقاته في تولد الخلايا السرطانية وساُثبت ذلك للعالم لأول مرة .

كما أعلن رضا ملك زاده عن قرار المؤسسة الدولية للسرطان ومقرها في فرنسا عن منحه ميدالية فخرية بفضل هذه الدراسة المفصلة المتطرقة إلي التعرف علي أسباب سرطان الجهاز الهضمي وكيفية الوقاية منه.

علماً بأنّ رضا ملك زاده البالغ من العمر 66 سنة الأخصائي في الجهاز الهضمي والكبد والاستاذ في جامعة طهران يُعتبرأول عالم ايراني ورد اسمه في قائمة واحد بالمائة من العلماء المتفوقين عالمياً والجدير بالذكر أنه نجح حتي الآن في التوصل إلي 10 أسباب تولد الخلايا السرطانية في الجهاز الهضمي.

إنتهي** ع ج**2344

