دبلوماسيون وجنرالات في طاقم 'محاربة نزع شرعية اسرائيل'

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والطاقم عبارة عن شركة مستقلة لمنفعة الجمهور تحمل اسم 'مقلاع شلومو'- والذي قررت الحكومة، قبل اسبوعين، تحويل مبلغ 128 مليون شيكل اليه نحو 35مليون دولار، بالإضافة الي مبلغ مماثل من متبرعين خصوصيين من الخارج.

وحسب صحيفة هارتس الصهيونية لن تخضع هذه الشركة لقانون حرية المعلومات، بناء علي السياسة السرية للوزارة، التي ترفض تسليم معلومات حول نشاطها.

ووصلت الي 'هآرتس' قائمة المساهمين ومدراء الشركة، وهم: المدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية، يوسي كوبرفاسر؛ السفير السابق في الأمم المتحدة والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دوري غولد؛ السفير الصهيوني السابق لدي الأمم المتحدة رون فروشوار؛ رجل الأعمال ميخا أفني، نجل ريتشارد ليكين الذي قتل في هجوم وقع في القدس في عام 2015؛ رئيس معهد دراسات الأمن القومي، الجنرال عاموس يدلين؛ العقيد ميري ايزن التي كانت مستشارة رئيس الوزراء لوسائل الاعلام الاجنبية خلال حرب لبنان الثانية، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال يعقوب عميدرور، وساجي بلاشا، الذي شغل الي ما قبل عامين منصب المدير العام للمجلس الإسرائيلي الأمريكي (IAC). ومن بين الممولين الرئيسيين لهذا الطاقم قطب القمار شلدون ادلسون. ورفض معظمهم الليلة الماضية الحديث عن المشروع وأحالوا الأسئلة إلي وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان.

ووفقا لقرار الحكومة الصهينونية، فإن الاتفاق مع هذه الهيئة يهدف الي 'تنفيذ بعض أنشطة الوزارة المتعلقة بمكافحة ظاهرة نزع الشرعية والمقاطعة ضد دولة إسرائيل'.

وينص القرار علي ان الهيئة ستعمل علي رفع حصتها من تمويل المشروع الي حوالي النصف مقابل 'الجهات الداعمة' او 'المنظمات المؤيدة لإسرائيل'. وبالإضافة إلي ذلك، ستقام لجنة توجيهية للمشروع تتألف من ممثلين حكوميين وممثلين عن شركاء التمويل.

ووفقا للوزارة، فإن أعضاء 'مقلاع شلومو' سينشطون في الشبكات الاجتماعية لأن 'الخصم يوجه معظم جهود الوعي والتحفيز لهذا الفضاء. ووفقا للوثيقة التي نشرتها 'العين السابعة'، من المتوقع أيضا أن تقوم الهيئة 'بأنشطة توعية جماعية' والعمل علي 'استخلاص حكمة الجماهير' (الأنشطة التي تعرف بأنها 'جلب أفكار جديدة إلي صناع القرار والمانحين في العالم اليهودي، وتطوير أدوات جديدة لمكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل').

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