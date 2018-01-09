رئيس الجمهورية يوجه بتوظيف جميع القدرات الوطنية لمتابعة حالة طاقم السفينة النفطية الايرانية

وخلال هذا اللقاء أصدر رئيس الجمهورية أمراً بتوظيف جميع القدرات الوطنية والاقليمية التي من شأنها تسريع عملية تحديد مصير طاقم السفينة.

ونقلاً عن الموقع الاعلامي لمكتب رئيس الجمهورية أكّد حسن روحاني علي أنّ أهم قضية في المرحلة الراهنة هي تحديد مصير الطاقم ومتابعة مايتعلق بهم وباُسرهم و القيام بمتابعة متزامنة قانونية لتعويض الأضرار اللاحقة مطالباً وزير النفط بيجن زنكنه و وزير الطرق وإنشاء المدن عباس آخوندي برفع تقارير نهائية وفنية عن أسباب الحادث ومتابعة الملف لمعرفة الجوانب المتعددة للموضوع.

كما طالب روحاني وزارة الخارجية بتوظيف جميع طاقاتها الدبلوماسية لتقديم دعم سياسي وقانوني وتسريع عمليات اطفاء الحريق ومتابعة حالة الطاقم والقيام بمفاوضات مع الدول المجاورة لذلك الساحل.

إنتهي** ع ج**2344

