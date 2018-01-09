1600 حالة اعتقال لأطفال قاصرين خلال العام الماضي

وقال الباحث 'رياض الاشقر' الناطق الإعلامي للمركز بان قوات الاحتلال واجهت الهبات الشعبية خلال العام الماضي والتي اندلعت دفاعاً عن المسجد الاقصي بعد وضع بوابات الكترونية علي مداخله، ورفضا لقرار 'ترامب' بحق القدس، واجهتها حكومة الاحتلال بحملة اعتقالات موسعة كان عنوانها الأبرز الأطفال القاصرين .

وأوضح 'الأشقر' بانه نتيجة ارتفاع عدد الاطفال المعتقلين وحالة الازدحام التي تشهدها أقسام الأشبال في مختلف السجون الإسرائيلية خلال العام الماضي، قامت إدارة مصلحة السجون بافتتاح قسم جديد للأسري القاصرين في سجن عوفر، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايد من الأسري الأطفال .

*اعتقال أطفال مرضي

بينما لم يتورع الاحتلال عن اعتقال أطفال مرضي وذوي احتياجات خاصة كان منهم الطفل' أحمد محمود خضور (16عاماً) من رام الله، وهو مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، ويعاني من صرع جزئي، إضافة إلي إعاقة في يده اليمني، والطفل 'أنس حمارشة' ويعاني من مرض نادر، كذلك اعتقل الطفل' عمر ثوابتة' 16عام من بيت لحم، وهو أصم.

وأشار 'الأشقر' الي ان الاحتلال اعتقل ما يزيد عن (35) طفل لم تتجاوز اعمارهم ال12 عام، كان أصغرهم الطفل 'آدم أحمد مصاروة' (6 أعوام) في مدينة رام الله تم اعتقاله بتهمه رشق جنود الاحتلال بالحجارة، ونقلوه إلي داخل مستوطنة 'بيت إيل' و بعد 4 ساعات من الاحتجاز والتحقيق أطلق سراحه.

*أحكام قاسية

وبين 'الأشقر' أن الاحتلال واصل فرض الاعتقال الإداري والأحكام المرتفعة الردعية بحق الأسري الأطفال، حيث أصدرت المحكمة المركزية للاحتلال علي الفتي 'حذيفة إسحق طه' ( 17 عاماً)، من سكان كفر عقب بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، وكان اصيب لحظة اعتقاله في يده و قدميه بعد أن أطلقت عليه النار ، كما أصدرت حكماً بالسجن الفعلي لمدة 18 سنة وغرامة 200 ألف شيكل بحق الأسير الطفل 'محمد عرفات عبيدات (16 عاماً) من القدس، وبحق الطفل 'أحمد حسين هلسة' (18 عاما) من حي جبل المكبر بالسجن الفعلي لمدة 18 سنة وغرامة 200 ألف شيكل بحق الأسير بعد أن ادانته بتنفيذ عملية طعن في القدس ، وأصدرت علي الأسيرة القاصر الجريحة' مرح جودت بكير' 17 عاماً، حكماً بالسّجن الفعلي لـ 8 أعوام ونصف، وغرامة مالية بقيمة 10 ألف شيكل .

إضافة الي فرض غرامات مالية باهظة مرافقة للأحكام وذلك لإرهاق كاهل ذويهم ورفع فاتورة مشاركة أبنائهم في مقاومة الاحتلال، حيث بلغت قيمة الغرامات المالية التي فرضت علي الاطفال في محكمة عوفر فقط خلال العام (760 الف شيكل) أي ما يعادل (220 الف دولار) .

كذلك أصدر الاحتلال ما يزيد عن (105) قرارًا بالحبس المنزليّ بحقّ قاصرين خلال العام 2017، وتتمثّل تلك الظّاهرة بفرض أحكام من قبل المحكمة تقضي بمكوث الطّفل فترات محدّدة داخل البيت، ومنعهم من الخروج من البيت حتّي للعلاج أو الدّراسة ، اضافة الي (34) قرار بالإبعاد ، واعتقال العشرات من الاطفال علي خلفية النشر علي الفيسبوك ، باعتبار أنه تحريض علي الاحتلال .

*اعتقال الجرحي

وواصل الاحتلال جرائمه بحق الاطفال ولم يتواني عن اعتقال اطفال جرحي بعد اطلاق النار عليهم واصابتهم بجراح مختلفة وقام بنقلهم إلي التحقيق مباشرة قبل نقلهم للعلاج ، ومنهم الطفل الأسير 'حامد عمر المصري' (14 عاماً) من سلفيت والذي تعرض لإطلاق نار ما أدّي إلي إصابته برصاصة أدت الي تفتيت عظام الأنف لديه وإصابة بليغة في عينه اليسري، وخضع لإجراء عمليتين في الرأس والرقبة ، والطفل الأسير 'هيثم حسن جرادات' (14 عاماً) من الخليل تعرض لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال، وأصيب برصاصة في الظهر خرجت من البطن، وتم اعتقاله وأجريت له عملية جراحية في البطن نقل الي العناية المكثفة، والطفل 'محمود محمد قدومي' (14عاماً) من قلقيلية، اصي بالرصاص الحي خلال المواجهات في إحدي قدميه، وفي الكلي، واحتجز لأكثر من شهر قبل أن يطلق بكفالة مالية .

*تعذيب وتنكيل

تعمدت قوات الاحتلال ممارسة الانتهاكات بحق الأطفال المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم، وذلك باستخدام الضرب المبرح، واستخدام الكلاب البوليسية المتوحشة، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد وإبقائهم دون طعام أو شراب لفترة طويلة، وذلك لزرع الخوف والجبن في نفوسهم، وردع البقية عن المشاركة في احداث الانتفاضة، حيث تعرض 99% من الأطفال الذين تم اعتقالهم الي أساليب متعددة من التعذيب والتنكيل والاهانة، منذ لحظة اعتقالهم .

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، علي الأسيرة القاصر الجريحة' مرح جودت بكير' 17 عاماً، حكماً بالسّجن الفعلي لـ 8 أعوام ونصف، وغرامة مالية بقيمة 10 ألف شيكل، وكانت اعتقلت بتاريخ 12/10/2015 بعد اطلاق النار عليها بجانب مدرستها في الشيخ جراح، وأصابتها في يدها اليسري أدت إلي عدة كسور .

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