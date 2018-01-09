شخصيات فلسطينية: إقرار الاحتلال لـ 'قانون إعدام الأسري' دليل آخر علي تغلغل الفاشية الصهيونية

ولاقت الخطوة الاحتلالية هذه موجة تنديد واسعة علي المستوي الحقوقي ، والشعبي ، وحتي الفصائلي.

وفي السياق، شدد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' حازم قاسم علي ضرورة فضح هذه التوجهات العنصرية للاحتلال وقادته أمام الرأي العام الدولي.

وخلال حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'قاسم'، :'إننا أمام عدوان جديد يستوجب التحرك سياسياً، ودبلوماسياً، وقانونياً، وكذلك إعلامياً من أجل تجريم الكيان الغاصب، و وضع الهيئات الأممية المعنية عند مسؤولياتها لجهة حفظ حياة المعتقلين وسلامتهم'.

ولفت الناطق 'الحمساوي' إلي أن المقاومة الفلسطينية تملك أوراق قوة، تجعلها قادرة علي تركيع قادة العدو ، وذلك في إشارة إلي الجنود الصهاينة المأسورين لديها في قطاع غزة.

وأضاف قائلاً، :'نحن ماضون في طريق الإعداد لمشروع تحرير الأسري, وسنواصل وضع هذا الملف في صدارة اهتماماتنا ، وعلي سلم أولوياتنا'.

ومن جانبه، أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في 'هيئة شؤون الأسري والمحررين' عبد الناصر فروانة، عدم قانونية القرار 'الإسرائيلي' المذكور، معتبراً أن الهدف الأساسي منه هو ردع الفلسطينيين، ودفعهم نحو التخلي عن حقهم في مقاومة الاحتلال الجاثم فوق أرضهم.

كما اعتبر أن الغرض من ذلك، المسّ بالوضع القانوني الدولي للأسري، عبر تشويه مسيرتهم النضالية ، والإساءة لكفاحهم التاريخي.

وحذّر 'فروانة' من مغبة زيادة وتيرة الاعدامات الميدانية بحق الشبان والفتيات علي الحواجز العسكرية الاحتلالية بعد التصديق علي هذا المشروع العنصري.

أما مسؤول الدائرة الإعلامية في مؤسسة 'مهجة القدس' للأسري والشهداء ياسر صالح, فأوضح أن ما جري ليس غريباً علي الحكومة اليمينية المتطرفة التي تسيطر علي 'تل أبيب'، مؤكداً أنها راعية لسلسلة من القرارات، والسياسات الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأكد 'صالح' أنه ما من أحد يقوي علي سلب هذا الشعب المقاوم حقه في الدفاع عن أرضه المغتصبة.

كما أكد أن جيش الاحتلال ليس بحاجة لمثل هذه اللوائح الفاشية، إذ أنه يمارس فعلياً الإعدامات علي أرض الواقع منذ فترة طويلة ، دون أن يكون هناك أي موقف جاد من قبل الهيئات الحقوقية المعنية.

ويُجمع الفلسطينيين علي أهمية توحيد الجهود وتكثيفها علي كافة المستويات من أجل التصدي لهذه القرارات العدائية، وإجبار الجهات المسؤولة في العالم علي اتخاذ مواقف ملموسة لجهة الحد من عربدة الاحتلال، وتغوله.

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