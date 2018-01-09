خلال لقائه ولايتي

همام الحمودي: العراق يحرص علي الافادة من تجارب ايران لتحقيق التنمية

طهران/9كانون الثاني/يناير/ارنا- اعرب رئيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي «همام حمودي» عن رغبة بلاده في الافادة من تجارب الجمهورية الاسلامية الايرانية لتحقيق التنمية فيه كون ايران تعد دولة متقدمة.

وخلال لقائه عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام «علي اكبر ولايتي» قدم حمودي اليوم الثلاثاء شكره لايران لاتخاذها مواقف تاريخية تجاه العراق في التصدي للظلم الذي تعرض له واضاف ان ايران لعبت دورا فاعلا في تحقيق الديمقراطية في العراق.
واوضح ان ايران كانت الدولة الأولي التي اعترفت بحكومة العراق الحالية وثمن دور قائد الثورة الاسلامية والحكومة و الشعب الايراني لوقوفهم الي جانب الشعب العراقي في محاربة داعش.
واضاف لو لا جهود ايران و دعمها للعراق لكان العراق يواجه اليوم مصيرا مجهولا.
وفي معرض اشارته الي العقبات التي وضعها نظام صدام البائد في مسار تعزيز العلاقات مع ايران، اكد انه و بعد انهيار النظام السابق شهدت العلاقات بين البلدين نموا مطردا تمثل في تبادل الزيارات بين الجانبين في مختلف المناسبات بما فيها زيارة اربعين الامام الحسين (ع) و زيارة العراقيين لحرم الامام الرضا (ع).
من جانبه اشار ولايتي الي العلاقات المتينة مع المجلس الاعلي الاسلامي العراقي واكد ان العلاقات الثنائيه بين البلدين ماضية الي الامام منذ سقوط النظام البعثي في العراق.
يذكر ان الشيخ حمودي يزور ايران للمشاركة في مؤتمر طهران الامني الذي عقد امس الاثنين بمشاركة اكثر من 80 خبيرا.
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همام الحمودي: العراق يحرص علي الافادة من تجارب ايران لتحقيق التنمية

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