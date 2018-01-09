من المحتمل ان يكون طاقم الناقلة علقوا في غرفة المحرك/ الجثة التي عثر عليها تعود لايراني

واضاف «محسن بهرامي» اليوم الثلاثاء في تصريح للصحفيين : طلبنا المساعدة من اليابانيين لانقاذ ناقلة النفط سانتشي ومن المقرر ان يتدخلوا بهذا الشان.

وقال ان الصينيين يحتاطون كثيرا، واضاف ان شركة امريكية أعلنت استعدادها للمساعدة في حادث ناقلة النفط الايرانية لكن ليس لديها المعدات اللازمة في المنطقة لاطفاء الحريق لذا لم تتمكن من التدخل بسرعة.

وصرح بان الجثة التي عثر عليها تم نقلها الي ميناء شانغهاي وتم تحديد هويته الايرانية دون معرفة الاسم.

وكانت وزارة النقل الصينية قد أعلنت في بيان ان ناقلة النفط “سانشي” كانت تحمل 136 الف طنا من المحروقات “اشتعلت بالكامل” اثر الحادث الذي وقع السبت علي بعد حوالي 300 كلم عن الساحل.

واوضحت الوزارة انه “حوالي الساعة والواحدة بتوقيت غرينتش كان الحريق مستمرا في ناقلة النفط العائمة بينما شوهدت بقع نفطية علي سطح المياه”، بدون ان تحدد حجم التسرب النفطي.

واوضحت ان طاقم ناقلة النفط من 32 شخصا هم 30 ايرانيا وبنغلادشيين اثنين ما زال مفقودا. وقالت ان عمليات الانقاذ تتكثف.

انتهي** 2344

