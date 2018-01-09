النائب الاول لرئيس الجمهورية: كان آية الله هاشمي رجلاً سياسياً شعبياً

وخلال المؤتمر الأول لتكريم ذكري آية الله هاشمي رفسنجاني المنعقد اليوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بطهران قدم إسحاق جهانغيري تعازيه لاُسرة آية الله رفسنجاني قائلاً: يُقام هذا المؤتمر بمناسبة الذكري السنوية لرحيل آية الله هاشمي رفسنجاني وسنجعل من هذا المؤتمر خير فرصة لإعادة تقييم وإحياء أفكاره وتجاربه التي حصدها خلال أشد مفاصل الكفاح السياسي وأكثرها تعقيداً والتي أدت إلي استقلال الجمهورية الاسلامية الايرانية وتطوير النظام الاسلامي حيث كانت له بصمات بالغة التأثير وحصرية في هذه المراحل.

وأضاف جهانغيري: كل من يُنصف في قراءة التاريخ الايراني المعاصر حتي لحظة وفاة هذه الشخصية سيري آية الله هاشمي رفسنجاني بين أنشط رجال الدين والسياسيين والمدراء وأكثرهم تأثيراً في ايران يلمع اسمه بين رجال الدين الخمس الذين لعبوا الدور البارز في إنتصارالثورة.

وأكّد نائب رئيس الجمهورية قائلاً: لايمكننا أن نمر بمشهد من مشاهد الثورة التي أدت إلي تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و الدفاع المقدس خلال أيام الحرب المفروضة ومسيرة الإعمار والإصلاحات ونمط الوسطية في السياسة إلّا وشاهدنا حضوراً وبصمات لهذه الشخصية.

وأضاف: لقد أتحفته هذه السعة من الحضور والخبرة قوة في تحديد وتفكيك وتحليل القضايا والأحداث ومنحته تفكيراً متعدد الجوانب وقوة قيادية شاملة.

وختاماً ذكّرَ جهانغيري بسيادة الطابع القرآني علي فهم اية الله هاشمي الديني بحيث لم يغفل هذا الرجل قط عن التعلّم والتدبّر في التعاليم الدينية.

إنتهي** ع ج**2344

