نوبخت: سنوفر ملیونا و33 الف فرصة عمل فی العام الایرانی القادم

واضاف نوبخت الیوم الثلاثاء فی لقاء صحفی حول توفیر فرص العمل والانتاج فی موازنة العام الایرانی القادم المنعقد فی مؤسسة التخطیط والموازنة ، ان الحكومة خصصت خلال العام الماضی 17 الفا و900 ملیار تومان كتسهیلات مصرفیة ل24 الف من الوحدات الانتاجیة الصغیرة والمتوسطة.

وصرح بان الاجراء الثانی للحكومة كان تخصیص مبلغ 42 الف ملیار تومان من خزینة الدولة للمشاریع العمرانیة. وقال فی المجموع سجل الاستثمار نموا بنسبة 7.1 بالمائة فی العام الماضی ولإول مرة اصبح معدل النمو الاقتصادی أكثر من 10 بالمائة. مؤكدا علي تنفیذ هذه السیاسات وبصورة متقدمة خلال العام المقبل.

واضاف نوبخت أنه تم تخصیص مبلغ 3,377 تریلیون ریال (الدولار= 36 الف ریال) لتحقیق المستوي المستهدف.

وبیّن نوبخت أن 838 الف متقدم للدخول بسوق العمل فی العام المقبل، حیث إن 70 بالمئة من الفرص العمل ستخصص لخریجی الجامعات.

واشار الي أن المحافظات ستشهد توفیر 67 الف فرصة عمل بالقطاع الزراعی و193 الفا و 92 فرصة بالقطاع السیاحی فیما سیوفر قطاع الصناعات الصغري 74 الفا و 552 وظیفة.

واضاف أن سیتم ایجاد 51 الفا و515 فرصة عمل فی القطاع الصناعی، وقطاع الاسكان 240 الف فرصة عمل عبر مشاریع اعادة بناء المنازل القدیمة اضافة الي 60 الف فرصة عبر انشاء 100 الف وحدة سكنیة.

انتهي** 2344

