وزارة النقل والمواصلات الصينية:

زيادة نطاق البحث لتحديد مصير البحارة المفقودين

بكين / 9كانون الثاني / يناير – إرنا – أعلنت وزارة النقل والمواصلات الصينية اليوم الثلاثاء خلال بيان أصدرته تأييد العثورعلي جثمان أحد طاقم السفينة الايرانية قريباً من موقع الإصطدام وكما أعلنت عن توسيع نطاق البحث لتحديد مصير البحارة المفقودين من إيرانيين وبنغلادشييَن.

وأفاد البيان الصادرعن هذه الوزارة أنه ما زالت 13 سفينة إنقاذ وإسعاف حتي الآن تحيط بمكان الحادث بمساحة قدرها 900 ميل بحري لعلها تعثرعلي ما يدل علي المفقودين رغم نزول أمطار شديدة وهبوب رياح عاتية أعاقت عملية البحث.
وأضاف البيان بأنه تم نقل الجثمان المعثور عليه لتحديد هويته ومن المحتمل أن يكون أحد طاقم السفينة الايرانية.
علماً بأنَّ عشية يوم الجمعة إصطدمت سفينة نفطية ايرانية بسفينة نقل تابعة للصين وهونغ كونغ في المياه الصينية وكان طاقم السفينة الايرانية يتكون من 32 طاقماً لم يُعرف مصيرهم حتي الآن.
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إصطدام سفن

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زيادة نطاق البحث لتحديد مصير البحارة المفقودين

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