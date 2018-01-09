الإتفاق النووي ضح 8.2 مليار دولار من الإستثمار الأجنبي لصناعة الماء والكهرباء

وإلي جانب الرغبة الكبيرة لدي المستثمرين الاجانب للنشاط الاقتصادي في ايران، شجع تنفيذ الاتفاق النووي ايضا المستثمرين المحليين إلي المشاركة في مختلف المشاريع بما فية صناعة الماء و الكهرباء بمزيد من الثقة.

واثمرت هذه الاستثمارات عن تدشين مختلف المشاريع الاقتصادية بما فيها تدشين محطات حرارية و طاقات متجددة و مشاريع الصرف الصحي وساهمت في ارتفاع حجم الانتاج في محطات حرارية و محطات الطاقة المتجددة بنسبة خمسة الاف و 138 ميغاواط.

يذكر ان تنفيذ الاتفاق النووي في 16كانون الثاني/ يناير 2016 ادي الي الغاء العقوبات المفروضة علي مختلف القطاعات بما فيها المصارف و التأمين والنفط.

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