الإتفاق النووي ضح 8.2 مليار دولار من الإستثمار الأجنبي لصناعة الماء والكهرباء

طهران/9كانون الثاني/يناير/ارنا- دخول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) حيز التنفيذ، ساهم في ضخ ثمانية مليارات و 234 مليون دولار من الاستثمار الاجنبي لصناعة الماء و الكهرباء وهذا ما يحظي بأهمية بالغة في ضوء مساعي الحكومة لاستيعاب الاستثمارات الاجنبية.

وإلي جانب الرغبة الكبيرة لدي المستثمرين الاجانب للنشاط الاقتصادي في ايران، شجع تنفيذ الاتفاق النووي ايضا المستثمرين المحليين إلي المشاركة في مختلف المشاريع بما فية صناعة الماء و الكهرباء بمزيد من الثقة.
واثمرت هذه الاستثمارات عن تدشين مختلف المشاريع الاقتصادية بما فيها تدشين محطات حرارية و طاقات متجددة و مشاريع الصرف الصحي وساهمت في ارتفاع حجم الانتاج في محطات حرارية و محطات الطاقة المتجددة بنسبة خمسة الاف و 138 ميغاواط.
يذكر ان تنفيذ الاتفاق النووي في 16كانون الثاني/ يناير 2016 ادي الي الغاء العقوبات المفروضة علي مختلف القطاعات بما فيها المصارف و التأمين والنفط.
انتهي**1110**2344



برچسب ها

اقتصاد

الاتقاف النووي

الاستثمارات الاجنبية

الماء و الكهرباء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الإتفاق النووي ضح 8.2 مليار دولار من الإستثمار الأجنبي لصناعة الماء والكهرباء

معظم المشاهدات

نائب: مادة في قانون العفو العام العراقي (المعدل) تسمح بتبرئة `ابوبكر البغدادي`

نائب: مادة في قانون العفو العام العراقي (المعدل) تسمح بتبرئة 'ابوبكر البغدادي'

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف: صد نفوذ وتوسع نطاق التطرف فی مناطق جدیدة یجب أن یكون أولویة جادة للجمیع

ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

ظریف : ایران والاتحاد الاوربی یعقدان اجتماعا تشاوریا حول الاتفاق النووی

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من اهالي مدينة قم

بمناسبة ذكري انتفاضة 19 دي؛

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من اهالي مدينة قم

ظريف يؤكد علي الاتحاد الاوروبي بضرورة الحفاظ علي ثمار الاتفاق النووي

خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الايطالي السابق؛

ظريف يؤكد علي الاتحاد الاوروبي بضرورة الحفاظ علي ثمار الاتفاق النووي

أحدث الأخبار

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

خلال استقباله حشدا من أهالی قم؛

قائد الثورة الإسلامیة : یجب الفصل بین مطالب الشعب الحقة والتحركات الوحشیة

اصابة القيادي في حركة حماس عماد العلمي بجراح خطيرة

اصابة القيادي في حركة حماس عماد العلمي بجراح خطيرة

تصدير 52 مليون لتر من الغازوئيل من جنوب محافظة آذربيجان الغربية إلي العراق

تصدير 52 مليون لتر من الغازوئيل من جنوب محافظة آذربيجان الغربية إلي العراق

إيران تحولت إلي دولة مصدرة لتقنية صناعة الأدوية

إيران تحولت إلي دولة مصدرة لتقنية صناعة الأدوية

ايران تعلن للمرة الاولي في العالم عن دورالأفيون في حدوث السرطان

ميدالية شرف لاستاذ ايراني

ايران تعلن للمرة الاولي في العالم عن دورالأفيون في حدوث السرطان

موضوعات مرتبط