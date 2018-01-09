عمليات دجلة تعلن تدمير 8 مضافات لـ'داعش' بعملية عسكرية بين ديالي وصلاح الدين

طهران / 9 كانون الثاني / نوفمبر /ارنا-
أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، الاثنين، عن انتهاء العملية العسكرية في حوض الميتة علي الحدود بين ديالي وصلاح الدين، فيما اشار الي تدمير 8 مضافات لتنظيم 'داعش' اثناء العملية.

وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن 'القوات الأمنية من الجيش والحشد الشعبي والتشكيلات الساندة اكملت اهدافها في عملية تعقب خلايا داعش في حوض الميتة والمناطق المحيطة بها ضمن الجانب الغربي لحاوي العظيم شمال محافظة ديالي'.
وأضاف العزاوي، أن 'نتائج العملية هي تدمير 8 مضافات لتنظيم داعش وضبط مخبأين للعتاد والمتفجرات'، مبينا أن 'النتائج هي ضمن القواطع التي اشتركت بها قطعات عمليات دجلة في عملية حوض الميتة'.
وكانت الاجهزة الامنية بدأت، صباح الاثنين عملية عسكرية واسعة في حوض الميتة لتعقب خلايا تنظيم 'داعش'.
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