استمرار العدوان في تصعيده باتجاه الحديدة يدفعنا الي استخدام خياراتنا في البحر الأحمر

وافادت 'المسيرة نت' ان الصماد تابع بقوله خلال لقائه الاثنين في صنعاء، نائب المبعوث الأممي الي اليمن معين شريم والوفد المرافق له، ' هم يمرون من مياهنا ببواخرهم وشعبنا يموت جوعاً، وإن أردوا أن نعود إلي طاولة المفاوضات نحن جاهزون ومستعدون للتفاهمات وسيجدون منا ما لم يجدوه في الماضي ليس تنازلاً وإنما حرصاً علي حقن دماء الشعب وعلي أمن واستقرار المنطقة'.



وجري خلال اللقاء مناقشة الأوضاع علي الساحة الوطنية في ظل استمرار العدوان والحصار وجهود الأمم المتحدة المبذولة في الجوانب الإنسانية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.



واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بالمحتجزين والموقوفين علي خلفية أحداث صنعاء الأخيرة وعملية الإفراج عن الكثير ممن شاركوا في تلك الأحداث.



واعتبر هذا اللقاء بادرة طيبة في سبيل معرفة ما يدور وما يجري في اليمن من معاناة وكارثة إنسانية لم تحصل في تاريخ البشرية.. لافتا إلي أن هناك تناقضا كبيرا في المواقف الدولية تجاه اليمن أسقطت الكثير من الأقنعة.



وأكد أن اللقاء فرصة لإيصال صوت الشعب اليمني من خلال الوفد لعل وعسي أن يصل هذا الصوت إلي المجتمع الدولي.. وقال ' إن الموقف الذي سمعتموه منا في جنيف هو الموقف الذي سمعتموه في الكويت ومسقط وهو الموقف الذي ستسمعونه اليوم وكذا الموقف الذي ستسمعونه منا بعد ألف عام من اليوم حتي لو حوصرنا ولو لم يبق معنا سواء مربع واحد أو مديرية واحدة في الجمهورية لأننا نمتلك مشروعا وقضية واحدة وهو نفس الموقف الذي سمعتموه منا ونحن في عدن وحضرموت وجميع أرجاء الوطن '.



وأكد الصماد أن الأمم المتحدة تعد المظلة الدولية التي يأمل الجميع أن تكون هي الحاكم لهذا العالم أصبحت هي المشرعن للقوي ليأكل الضعيف تماماً وهذا ما وصلنا إليه.



وأشار إلي أن المبعوث الأممي لم يستطع أيضا إعادة الوفد الوطني الذي خرج بإشراف ورعاية الأمم المتحدة إلي مفاوضات الكويت وظل عالقا في مسقط أكثر من أربعة أشهر وهو من تكفل بذهابهم وإيابهم من وإلي صنعاء، كما أن الأمم المتحدة لم تستطع إدخال رافعتين إلي ميناء الحديدة وحتي إيقاف أبسط الأشياء.



أوضح رئيس المجلس السياسي الأعلي أن الأمم المتحدة كان لها دور بارز من خلال ممثليها واهتمامها وتعاونها مع بقية المنظمات .. وقال ' ما لمسناه أنه كان هناك دور سلبي للغاية أوصلنا إلي مرحلة من اليأس والإحباط أو التعويل علي أي دور أممي وكلما رأينا أي تحرك أممي لحل الأزمة في اليمن، كلما استعدينا لتصعيد وتحرك جديد لقوي العدوان '



وأضاف ' نحن الآن نتوقع بعد زيارتكم هذه وإن كانت ليست بمستوي كل مرة لأنه اختلف الوضع، نتوقع تصعيدا كبيرا جداً سيتلو هذه الزيارة وغيرها من الزيارات' .. لافتا إلي أن ولد الشيخ كان يأتي كل مرة لليمن فقط ليستغل هذه الزيارة في تقديم إحاطته إلي مجلس الأمن.



واستطرد ' لا هم دفعوا الرواتب في الجنوب ولا هم دفعوا الرواتب في الشمال ولا هم من أسلموا العملة من التضخم والترهل والانهيار، فأي دور قامت به الأمم المتحدة في سبيل ذلك ؟ ومع احترامنا لولد الشيخ وهو يقول أنه لم يعد من صنعاء إلا وقد سلمت الرواتب من قبل حكومة المرتزقة نحن لا نقول أنهم شرعية ربما البعض يتأدب ويقول حكومة شرعية نحن نعتبرهم ليسوا شرعيين إطلاقاً هم في الرياض، نحن الشرعية هنا شرعيتنا هي مجلس النواب الذي يعتبر الممثل الرئيسي للشعب اليمني ومن خلال الجماهير التي خرجت من الشعب'.



وتطرق إلي ادعاءات تحالف العدوان بفتحه ميناء الحديدة فيما الواقع عكس ذلك .. وأضاف ' يدعًون أنهم فتحوا الميناء وهم لم يفتحوه حتي الآن، هم سحبوا حتي السفن من داخل الميناء وما يحصل عبارة عن هرطقات إعلامية لا أساس لها من الصحة وكما ترون المشتقات النفطية وصلت أسعارها إلي أسعار خيالية في اليمن جراء الحصار علي الشعب اليمني ليس كما يدعون بسبب السلاح، لأن لديهم آليات تفتيش للسفن وهذا ليس مبررا لهم للتواجد في ميناء الحديدة إطلاقاً '.



فيما عبر نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلي اليمن عن الشكر والتقدير لرئيس المجلس السياسي الأعلي لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء.. وقال ' سعيد بوجودنا في اليمن وأن هذه الزيارة إلي صنعاء جزء من التفويض الأممي'.



وأوضح أن دورهم كوسيط يخضع للتواصل الدائم، وأن طبيعة عملهم يتمثل في العلاقات والتواصل وأن مرجعيتهم هي قرارات الأمم المتحدة.. مؤكدا أنه لا يوجد حل للأزمة اليمنية سوي الحل السياسي.

انتهي ** 2342

