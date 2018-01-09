بروجردی: لجنة الامن القومی البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب الاخیرة

وقال علاء الدین بروجردی فی تصریح له الاثنین، ان هذا الاجتماع سیعقد بحضور مسؤولی مختلف الاجهزة المعنیة لدراسة القضایا ذات الصلة بایعاز من رئیس المجلس علی لاریجانی.

واضاف، ان جدول اعمال اجتماع اللجنة یتضمن دراسة الاسباب الداخلیة والخارجیة لهذه الازمة التی حصلت فی هذا الوقت ونسعي لالقاء الضوء بصورة دقیقة علي القضیة لتكون مفیدة عند طرحها فی اجتماع المجلس.

واوضح بروجردی بانه وفقا للمسار القانونی فقد تم الافراج بكفالة عن الكثیر من معتقلی الاحداث الاخیرة، مؤكدا بانه سیتم بالتاكید وفقا للمعاییر القانونیة محاسبة الذین ارتكبوا جرائم فی اعمال الشغب هذه.

انتهي ** 2342

