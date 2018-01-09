بروجردی: لجنة الامن القومی البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب الاخیرة

طهران / 9 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
اعلن رئیس لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی بانه بناء علي ایعاز من رئیس المجلس ستبحث هذه اللجنة الیوم الثلاثاء ملف اعمال الشغب الاخیرة فی بعض مدن البلاد.

وقال علاء الدین بروجردی فی تصریح له الاثنین، ان هذا الاجتماع سیعقد بحضور مسؤولی مختلف الاجهزة المعنیة لدراسة القضایا ذات الصلة بایعاز من رئیس المجلس علی لاریجانی.
واضاف، ان جدول اعمال اجتماع اللجنة یتضمن دراسة الاسباب الداخلیة والخارجیة لهذه الازمة التی حصلت فی هذا الوقت ونسعي لالقاء الضوء بصورة دقیقة علي القضیة لتكون مفیدة عند طرحها فی اجتماع المجلس.
واوضح بروجردی بانه وفقا للمسار القانونی فقد تم الافراج بكفالة عن الكثیر من معتقلی الاحداث الاخیرة، مؤكدا بانه سیتم بالتاكید وفقا للمعاییر القانونیة محاسبة الذین ارتكبوا جرائم فی اعمال الشغب هذه.
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بروجردی: لجنة الامن القومی البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب الاخیرة

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