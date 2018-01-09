الخارجية الفلسطينية:

الاعتراف ’’الاسرائيلي’’ بالاعدامات الميدانية تحدٍّ صارخ للمحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية

بيروت/ 9 كانون الثاني/يناير/ارنا- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعدامات الميدانية التي راح ضحيتها المئات من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء ، مؤكدة أن 'الاعترافات الاسرائيلية بالاعدامات الميدانية تفضح النوايا المبيتة لقوات الاحتلال وشرطته وأحكامها المسبقة بإعدام الفلسطينيين خارج القانون، سواء نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، أو اعدامهم علي خلفية ما يجول في خاطرهم، والنتيجة واحدة تتلخص في ممارسة القتل العمد وعن سبق اصرار للمواطن الفلسطيني'.

ورأت الوزارة في بيان صحفي أن 'اعتراف الشرطة الاسرائيلية يعني بكل بساطة أنها تكتفي بتعليمات المستوي السياسي والعسكري التي تبيح لسلطات الاحتلال إعدام الفلسطينيين، وتمنح الجندي الاسرائيلي حرية إتخاذ قرار الاعدام حسب تقديراته ومستوي عنصريته وفاشيته وكراهيته للفلسطينيين'.
واعتبرت الوزارة أن 'إعترافات الشرطة الاسرائيلية تشكل تحدياً صارخاً للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية والمنظمات الحقوقية والانسانية المختصة، وأشارت الوزارة الي أنه في إطار النقاش الدائر في كيان الاحتلال بشأن (مشروع قانون) اعدام الفلسطينيين الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، اعترفت شرطة الاحتلال في بيان لها ووفقاً للاعلام العبري، بإعدام 201 فلسطيني (نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات)، في اعتراف اسرائيلي رسمي بسريان مضمون هذا (القانون) قبل إقراره، من خلال تنفيذ عمليات الاعدام بحق الفلسطينيين بشكل مباشر وبسهولة، بعيداً عن أية قيود أو تعقيدات ناتجة عن الرجوع الي المحاكم والإجراءات القضائية.
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الاعتراف ’’الاسرائيلي’’ بالاعدامات الميدانية تحدٍّ صارخ للمحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية

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