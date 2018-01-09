الاعتراف ’’الاسرائيلي’’ بالاعدامات الميدانية تحدٍّ صارخ للمحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية

ورأت الوزارة في بيان صحفي أن 'اعتراف الشرطة الاسرائيلية يعني بكل بساطة أنها تكتفي بتعليمات المستوي السياسي والعسكري التي تبيح لسلطات الاحتلال إعدام الفلسطينيين، وتمنح الجندي الاسرائيلي حرية إتخاذ قرار الاعدام حسب تقديراته ومستوي عنصريته وفاشيته وكراهيته للفلسطينيين'.

واعتبرت الوزارة أن 'إعترافات الشرطة الاسرائيلية تشكل تحدياً صارخاً للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية والمنظمات الحقوقية والانسانية المختصة، وأشارت الوزارة الي أنه في إطار النقاش الدائر في كيان الاحتلال بشأن (مشروع قانون) اعدام الفلسطينيين الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، اعترفت شرطة الاحتلال في بيان لها ووفقاً للاعلام العبري، بإعدام 201 فلسطيني (نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات)، في اعتراف اسرائيلي رسمي بسريان مضمون هذا (القانون) قبل إقراره، من خلال تنفيذ عمليات الاعدام بحق الفلسطينيين بشكل مباشر وبسهولة، بعيداً عن أية قيود أو تعقيدات ناتجة عن الرجوع الي المحاكم والإجراءات القضائية.

انتهي**2054 ** 2342

